Maria De Filippi, Mediaset le offrirà un ruolo da manager? L'ultima indiscrezione

Sembra che per Maria De Filippi siano in arrivo importanti cambiamenti: Mediaset potrebbe offrirle un nuovo ruolo. Ecco cosa sappiamo.

Maria De Filippi e la sua rete di programmi televisivi sono per Mediaset una fonte di share, pubblico e una garanzia per il successo della rete. Da Uomini e Donne, a C'è Posta per Te fino ad Amici, Tu si que vales e Temptation Island, tutti i programmi di De Filippi sono tra i più seguiti dal pubblico.

Maria De Filippi, nuovo ruolo in Mediaset?

Proprio per via del suo enorme successo di conduttrice e ideatrice di alcuni dei programmi, Mediaset potrebbe avere in mente un nuovo ruolo per la moglie di Maurizio Costanzo. Dopo la dipartita del giornalista, molte voci erano circolate su un possibile abbandono di Maria dalla tv, per fortuna, tuttavia, fino ad ora, queste voci sono state tutte smentite. La conduttrice, dopo una breve pausa, era tornata al lavoro sui due programmi del pomeriggio di Canale 5: Amici e Uomini e Donne.

In questi giorni, come riporta Novella2000, sembra che alla regina di Mediaset possa essere offerto un nuovo ruolo all'interno della rete, quello di manager:

"Adesso si mormora che Pier Silvio Berlusconi possa offrire a Maria De Filippi un ruolo manageriale all'interno di Mediaset, che però potrebbe allontanarla dal piccolo schermo."

Il sito specifica che, al momento si tratta solo di rumors e che nulla è stato confermato. Tra gli immediati impegni di De Filippi c'è il ritorno, dopo una stagione di pausa, di Temptation Island, che prenderà il via il 26 giugno 2023.