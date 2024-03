La Talpa si farà, ma chi sarà promosso alla conduzione? Torna il nome di Paola Perego

Gossip TV

Torna La Talpa su Mediaset ma ancora mistero sul nome della conduttrice o conduttore del programma, anche se spunta il nome di Paola Perego.

La Talpa si farà. Il reality show che ha appassionato milioni di italiani e che manca dal piccolo schermo ormai da un decennio vedrà di nuovo la luce su Mediaset, ma chi sarà al suo timone? Spunta il nome di Paola Perego mentre Silvia Toffanin non sembra essere affatto interessata a questa opportunità.

La Talpa, Paola Perego torna al timone del programma?

Dopo tanti gossip e anticipazioni, Mediaset ha deciso di dare una seconda occasione a La Talpa a distanza di diversi anni dall’ultima edizione andata in onda sul piccolo schermo. Il programma torna dunque presto in prima serata, anche se ancora non è chiaro se sarà su Canale 5 o Italia 1, lasciando intatto il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Ma chi condurrà La Talpa? Si è inizialmente pensato a Maria De Filippi dato che il progetto era stato affidato alla Fascino, ma la conduttrice è già oberata con le sue trasmissioni storiche e non ha spazio per questo.

Silvia Toffanin, altra conduttrice chiamata in causa, non sembra invece essere interessata a questo tipo di format, preferendo il suo Verissimo che va a gonfie vele con il doppio appuntamento del weekend. Rimane l’incognita Enrico Papi, qualora il programma andasse in onda su Italia 1, ma quel che è certo è che il pubblico vuole vedere nuovamente al timone de La Talpa Paola Perego, la conduttrice originare del reality show.

Lei non si è mai detta contraria all’idea, anche se con diversi pro e contro da valutare, ma ora si trova su Rai 2 con il programma co-condotto con l’amica e collega Simona Ventura, e dunque Mediaset dovrebbe farle una generosa offerta per spingerla ad osare e lasciare Rai per tornare a Mediaset. Infine, occorre pensare che anche Ilary Blasi è libera e potrebbe volersi proporre, dato che ha lasciato L'Isola dei Famosi in mano a Vladimir Luxuria e che tornerà solo per poche settimane con Battiti Live. Voi chi vorreste come presentatore o presentatrice?