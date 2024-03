La Talpa torna su Mediaset, sostituirà il Grande Fratello di Alfonso Signorini? Il gossip

Gossip TV

Mediaset ufficializza il ritorno de La Talpa e ora emergono nuovi dettagli, ma sembra che il reality show di Alfonso Signorini sia salvo.

Come anticipatodai vertici del Biscione, La Talpa si prepara a tornare su Mediaset ma sembra che vi sia qualche ostacolo alla produzione del reality show. Nuovi gossip portano buone notizie ai fan del programma, ma ci si chiede se il suo ritorno non ostacolerà la messa in onda del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

La Talpa torna su Mediaset, ma il Grande Fratello resta

A distanza di anni dall’ultima edizione andata in onda, Mediaset ha deciso di riproporre sul piccolo schermo La Talpa e lo ha annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Il reality show sarebbe dovuto andare a Maria De Filippi e alla sua casa di produzione, ma sembra che la presentatrice si sia tirata indietro per dedicarsi a progetti più allettanti e de La Talpa non si è saputo più nulla fino a qualche giorno fa, quando Dagospia ha annunciato le ultime novità sulla questione.

“Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti: il programma sarà prodotto dalla società di produzione Fremantle. Un ritorno in onda previsto nella prossima stagione ma non al posto del Grande Fratello che sarà riconfermato anche nella stagione 2024/2025”.

Insomma, il reality show torna su Mediaset anche se non è ancora chiaro quando andrà in onda e soprattutto se sarà trasmesso su Canale 5 o Italia 1, ma questo non porterà alcun cambiamento al Grande Fratello che tornerà a settembre 2025 come al solito. Del resto anche Alfonso Signorini aveva messo a tacere le voci poche settimane fa, confermando il pieno appoggio del Biscione e negando la chiusura anticipata del suo reality show su Canale 5 che, anche se questo ultimo anno non ha brillato come i precedenti, continua a collezionare uno share piuttosto alto e ad appassionare il pubblico.