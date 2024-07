La Talpa di Diletta Leotta su Mediaset Infinity, la decisione dei vertici Mediaset

Gossip TV

Diletta Leotta al timone de La Talpa, il reality show torna su Mediaset ma prima di essere trasmesso in tv approderà sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ecco perché.

La Talpa arriva ufficialmente su Mediaset a distanza di diversi anni dalla messa in onda dell’ultima stagione. Diletta Leotta sarà al timone della conduzione e iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sul cast. Alla presentazione dei palinsesti 2024/2025, Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che il reality show, tuttavia, sarà trasmesso sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity prima che in chiaro, ecco perché.

La Talpa sarà condotto da Diletta Leotta

A distanza di diversi anni dall’ultima edizione, La Talpa torna su Mediaset come annunciato ormai diversi mesi fa. Sebbene inizialmente si pensava che la conduzione sarebbe stata affidata a Ilary Blasi, è stato reso noto che al timone del programma ci sarà Diletta Leotta, il volto più amato di DAZN, pronta a mettersi alla prova in questo nuovo ruolo dopo le nozze con il compagno Loris Karius. Mentre si mormora che anche il calciatore potrebbe essere in qualche modo coinvolto in questo progetto televisivo, arrivano le Anticipazioni sul cast. Il primo concorrente ufficiale è Nicola Ventola al quale si aggiunge una nota ex gieffina, molto amata dal pubblico.

Nel frattempo, l’ufficialità del programma arriva anche dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 durante la quale sono stati presentati tutti i programmi di questa nuova stagione, compreso l’arrivo della terza stagione di Viola come il Mare ben prima del previsto. C’è, tuttavia, un gossip che riguarda la messa in onda de La Talpa che non arriverà subito in prima serata su Canale 5. Ecco perché.

La Talpa su Mediaset Infinity? La scelta

La Talpa torna dopo anni in tv condotta da Diletta Leotta. Si mormora che, così come è stato per Viola come il Mare la cui seconda stagione è andata in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, anche per il reality show condotto dalla giornalista sportiva avverrà la stessa cosa. Secondo l’indiscrezione lanciata da TvBlog, infatti, La Talpa sarà trasmessa sulla piattaforma streaming e poi solo in un secondo momento arriverà in prima serata su Mediaset, mentre la finale sarà trasmessa in diretta. Perché questa scelta? Certamente i vertici del Biscione vogliono promuovere anche la loro anima streaming e, dato che ha funzionato recentemente, perché non tentare ancora. Nel frattempo, secondo Blogo a La Talpa ci saranno esclusivamente concorrenti Vip a differenza della nuova edizione del Grande Fratello che ripresenta nel cast anche una forte componente Nip.