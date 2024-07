La Talpa: svelata la seconda concorrente ufficiale, è una nota ex gieffina

News TV

Dopo l'ex calciatore Nicola Ventola, poco fa ha rivelato anche il nome della seconda concorrente nel cast de La Talpa che segnerò il debutto a Mediaset di Diletta Leotta.

"Ci abbiamo pensato e siamo convinti della nostra scelta, a condurre La Talpa sarà Diletta Leotta, alla quale do il benvenuto a Mediaset", così Pier Silvio Berlusconi annunciando la nuova edizione del reality show, ha confermato i rumors degli ultimi che vedevano la nota conduttrice sportiva al suo debutto a Mediaset.

La Talpa, dopo Nicola Ventola annunciata nel cast Marina La Rosa

La Talpa tonerà con un format rinnovato. "Faremo La Talpa. Attenzione però dimenticate La Talpa che avete tutti visto, sarò un’edizione molto innovativa, oserei dire molto molto sperimentale, infatti La Talpa verrà resa visibile prima su Infinity poi su Canale 5“, ha spiegato Pier Silvio "una scelta giusta, un esperimento di modernità".

Dopo un'assenza di 15 anni, il reality show La Talpa tornerà dunque sugli schermi di Mediaset all'inizio del 2025. Il cast sarà composto anche da volti noti. E' stato già annunciato il primo concorrente ufficiale, l'ex calciatore oggi opinionista sportivo Nicola Ventola. Il nome del primo volto del reality è stato rivelato da Davide Maggio che oggi ha annunciato un altro noto volto che farà parte del cast:

“Vi abbiamo annunciato (Nicola Ventola). Per par condicio, tuttavia, non possiamo tralasciare la prima donna de La Talpa 4. Possiamo svelarvi in anteprima che a prender parte alla rinnovata edizione del reality che fu di Italia 1 ci sarà Marina La Rosa. Lei è la seconda concorrente.

"Concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa ha visto sfumare nel corso degli anni la grandissima popolarità conquistata nel 2000. Refrattaria alla partecipazione ad altri reality, ha comunque preso parte a Reality Circus nel 2006 e all’Isola dei Famosi 14 nel 2019. Prende parte attualmente ad alcuni programmi come opinionista tra i quali La Vita in Diretta”.

Il reality show de La Talpa è pronto a subire una rivoluzione totale, con significative novità anticipate da Dagospia. Tra le più rilevanti, spicca l'eliminazione dello studio e delle dirette televisive. L'intero programma verrà infatti registrato all'esterno, con una particolare enfasi sul montaggio. Le riprese non avranno più luogo in località esotiche, ma si svolgeranno interamente in Italia. Con un format rinnovato e una strategia produttiva innovativa, La Talpa si prepara a tornare sugli schermi con l'obiettivo di sorprendere e coinvolgere nuovamente i telespettatori italiani.