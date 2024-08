La Talpa, Andrea Preti nuovo concorrente in sostituzione di Nicola Ventola?

Gossip TV

Un'indiscrezione sul cast de La Talpa svela che a prendere il posto di Nicola Ventola sarà l'attore Andrea Preti. Ecco cosa sappiamo!

Il cast de La Talpa sembrerebbe non essere già delineato come asserivano alcune indiscrezioni qualche settimana fa. Da qualche giorno, infatti, si vocifera che alcuni concorrenti abbiano deciso di non prender parte al reality di Canale5, che tornerà nella primavera del 2025 su Mediaset Infinity e poi in tv, e tra gli aspiranti concorrenti che avrebbero dato forfait ci sarebbe l'ex calciatore Nicola Ventola. A sostituirlo sarebbe stato scelto l'attore Andrea Preti.

La Talpa, Andrea Preti sostituirà Nicola Ventola?

Qualche settimana fa, FQMagazine aveva rivelato la lista dei 13 concorrenti che avrebbero preso parte alla prossima edizione de La Talpa: la showgirl ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Jo Squillo, l'ex inviato delle Iene, Marco Berry, l'attore e modello Alessandro Egger, la coppia di ballerini formata da Veronica Peparini, e Andreas Muller, l'attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi Gilles Rocca, l'ex velina e opinionista Ludovica Frasca, la schermitrice olimpionica Elisa Di Francisca, madre natura nell'ultima stagione di Ciao Darwin, Orian Ichaki, la conduttrice Lucilla Agosti, l'ex naufraga ed ex gieffina del Grande Fratello Marina La Rosa e l'ex pilota MotoGP Marco Melandri.

Tuttavia, una recente segnalazione indicherebbe che alcuni degli attuali concorrenti avrebbero deciso di non partecipare al reality e fare dietrofront. Tra questi nomi spicca quello di Nicola Ventola, considerato il fiore all’occhiello dell’edizione:

" Il bomber ha appena lanciato sul web Viva El Futbol, il format calcistico che lo vede protagonista assieme a Lele Adani e Antonio Cassano che, nella intenzioni. Proprio i compagni sarebbero stati scettici sulla partecipazione al reality nei giorni in cui la nuova avventura di commento calcistico è chiamata a prender forma. Fremantle era comunque disposta a garantire, durante il periodo di set de La Talpa, previsto a fine agosto, il collegamento di Ventola con Cassano e Adani"

A sostituirlo, secondo Davide Maggio ci sarà l'attore Andrea Preti.

La Talpa, tutto quello che c'è da sapere su Andrea Preti, sostituto di Nicola Ventola

Andrea Preti è un nome già noto ai fan dei reality: l'attore infatti ha preso parte a L'Isola dei Famosi nel 2016, per poi dedicarsi al cinema e alla tv. Di recente è stato avvistato insieme alla tennista Venus Williams, alimentando i rumors di una possibile storia tra loro.

La nuova edizione de La Talpa arriverà in tv dopo 16 anni di assenza e con una nuova conduttrice a guidare il programma: Diletta Leotta. Quest'ultima, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di inviata di DAZN e in tempi recenti aver condotto il suo primo podcast Mamma Dilettante, è pronta a questa nuova avventura in televisione.

Sulla nuova edizione del reality sono arrivati già i primi dettagli: le puntate non saranno in diretta, ma registrate e pubblicate prima su Infinity e poi su Canale5.