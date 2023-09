La Talpa, alla conduzione Enrico Papi: l’ultima clamorosa indiscrezione

Gossip TV

Passa alla conduzione maschile anche uno degli storci reality show che Mediaset ha deciso di rispolverare per la stagione 2023/2024.

C’è grande attesa per la nuova edizione de La Talpa, un azzardo per Mediaset che in tempo di grandi cambiamenti rispolvera uno dei reality show più amati di sempre, con le dovute migliorie. Chi sarà il conduttore della nuova stagione del programma? Spunta il nome di Enrico Papi, premiato dal Biscione negli ultimi anni con tante nuove opportunità lavorative.

Enrico Papi promosso a conduttore de La Talpa

Si è parlato di un cambiamento fortissimo, radicale, all’interno di Mediaset e in molti non hanno potuto non notare che questo forte e radicale cambiamento riguardi soprattutto le conduttrici femminili. Spazio, infatti, a Pio e Amedeo nonostante - diciamolo pure - non siano propriamente in linea con il politically correct e spesso portino in prima serata concetti ormai superati da circa un trilione di ere. Spazio anche ad Enrico Papi che, dopo la disastrosa performance nelle vesti di spalla di Ilary Blasi nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, non è stato silurato bensì promosso nuovamente a capo di Scherzi a Parte e non solo.

Seguendo questo trend premiante e discriminante, si mormora che sarà proprio lui il conduttore della nuova edizione de La Talpa. A darne annuncio è il settimanale Vero che fa trapelare la notizia del nuovo progetto Mediaset che verrà coinvolto Papi. Un azzardo, forse, passare dalla conduzione femminile a quella maschile, ma un azzardo che Piersilvio Berlusconi sembra ben felice di correre. Silurate alcune delle presentatrici più amate di sempre, spazio a presentatori come Papi che quest’anno sarà anche al timone de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, programma che lo scorso anno era annoverato tra i format di Barbara d’Urso, poi per lui anche uno show musicale ancora non definito nei palinsesti.

Dunque decade l’idea che La Talpa possa essere condotta da Vladimir Luxuria, come sperato anche dai telespettatori che adorano l’ironia pungente e il suo essere sempre sul pezzo. Papi non si è ancora esposto, ma c’è tempo dato che il reality show sarà presente nei palinsesti solo nel 2024. Cosa ne pensate di questa scelta?