La Talpa, Vladimir Luxuria alla conduzione del programma? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Nei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva è ritornata anche La Talpa e, secondo l'ultima indiscrezione, sarà Vladimir Luxuria a condurla. Ecco cosa sappiamo.

A inizio luglio Mediaset ha presentato i palinsesti della nuova stagione televisiva 2023/2024 e tra i nuovi programmi che accompagneranno il pubblico tornerà anche La Talpa. E, alla sua conduzione potrebbe esserci Vladimir Luxuria!

La Talpa, Vladimir Luxuria alla conduzione del programma?

L'ultima edizione de La Talpa è andata in onda più di dieci anni fa e, per il 2024, l'intenzione di Mediaset è quella di riportare in vita uno dei reality più seguiti degli anni 2000. L'annuncio ha colto il pubblico di sorpresa, essendo arrivato in maniera alquanto inaspettata, e in questi giorni si susseguono le ipotesi di chi potrebbe condurre la nuova edizione.

Tra i primi nomi a essere emersi c'è stato quello di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi, mentre è risultato chiaro che Ilary Blasi non era stata neppure presa in considerazione, dato anche che, probabilmente, sarà in stand by il programma che ha condotto per tre stagioni, L'Isola dei Famosi. E, ora, tra le possibili conduttrici spunta anche il nome di Vladimir Luxuria, nota opinionista de L'Isola, come ha rivelato in anteprima TvBlog:

"Per La Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O, almeno, al momento ci sarebbe questa prima idea. Vladimir, che nelle ultime stagioni è stata opinionista dell'Isola dei Famosi, potrebbe dunque approdare alla conduzione di questa nuova Talpa. Inoltre, Mediaset, parlando dell'Isola, pur avendo firmato un contratto per altri due anni con Banijay, avrebbe deciso di non produrla nella prossima stagione tv"

Al momento, ovviamente, si tratta di un'indiscrezione e non è stato ancora confermato nulla, eppure, a giudicare anche dagli ascolti altalenanti dell'Isola, quest'anno, e dall'aria di rinnovamento che Pier Silvio Berlusconi vuole portare a Mediaset, la scelta di Vladimir Luxuria come prossima conduttrice potrebbe essere azzeccata: dopotutto, Luxuria è abituata ai riflettori e ai salotti tv ed è spigliata e disposta a mettersi in gioco. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti, dato che - a oggi - per La Talpa è stata indicata come generica data il 2024.