Il nuovo amore del capitano giallorosso sarebbe Noemi Bocci, 34 anni, appassionata di calcio e laureata in Economia.

Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, una delle coppie più note amate dello showbiz italiano, quella formata dalla conduttrice Ilary Blasi e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti sarebbe sul punto di dirsi addio.

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco chi sarebbe la nuova presunta fidanzata dell'ex calciatore

A lanciare la bomba, il portale diretto da Roberto D'Agostino, Dagosia. "La favola Totti & Ilary alle battute finali?", ha intitolato ieri il sito, secondo il quale, qualche giorno fa, durante una gita al lago a Castel Gandolfo, sarebbe andato in scena l’ennesimo litigio della coppia al quale si aggiunge l'assenza di Ilary al compleanno del Pupone il 27 settembre dell’anno scorso in occasione del suo quarantacinquesimo compleanno.

Dietro alla rottura, è spuntato il nome anche della donna di cui Totti si sarebbe innamorato. Secondo un retroscena de La Repubblica, la misteriosa nuova ragazza ell'ex capitano della Roma sarebbe Noemi Bocchi. 34 anni, appassionata di calcio e laureata in Economia. La passione in comune per il padel, li avrebbe fatti conoscere e innamorare. La storia tra Francesco Totti e Noemi sarebbe iniziata mesi fa e tenuta nascosta fino a quando sono stati avvistati insieme in locale a vicino a Colle Oppio. Pare inoltre che la ragazza fosse presente accanto lui in tribuna durante la recente partita Roma-Genoa allo stadio Olimpico di Roma.

I diretti interessati, per ora, non hanno confermato o smentito nulla. Qualche ora fa, Ilary, ha condiviso sul suo profilo Instagram una breve Ig Stories seduta in treno in cui si è dilettata a fare una pernacchia.