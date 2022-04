La Pupa e il Secchione Show, Sophie Codegoni nel cast: Barbara d’Urso ha deciso

Gossip TV

Il pubblico de La Pupa e il Secchione Show chiede a gran voce la presenza di Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, in studio.

La Pupa e il Secchione Show è un successo virale, soprattuto sui social dove tantissimi utenti commentato ciò che accade durante le puntate in prima serata su Italia1, lasciandosi andare anche a qualche piccolo suggerimento per Barbara d’Urso. I fan del programma, infatti, vogliono assolutamente che la presentatrice partenopea convinca Sophie Codegoni a partecipare come “Pupa per una sera”, soprattuto per vederla nuovamente riunita con Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni sbarca a La Pupa e il Secchione Show?

Nella villa de La Pupa e il Secchione Show si scatenano discussioni, si creano tensioni ma anche tanti momenti costruttivi tra le coppie che si stanno giocando la vittoria finale. Per rendere ancora più complesso il meccanismo e aiutare pupi, pupe, secchioni e secchione ad uscire dalla propria comfort-zone, Barbara d’Urso ha deciso di invitare durante ogni puntata una “Pupa per una sera”, che ha il compito di sottoporre tutti ad una prova ad alto tasso erotico, la quale potrà assegnare 5 punti alla coppia più meritevole e votare insieme alla giuria fissa, composta da Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma, in onda tutti i martedì in prima serata su Italia1, è stata Alessia Macari a sottoporre tutti ad una prova sensuale e danzante, ma il pubblico ha chiesto a Barbara di scegliere un altro voto noto del Grande Fratello Vip, avanzando proposte su Twitter poco prima della puntata. Molti fan, infatti, hanno chiesto alla presentatrice partenopea di scegliere Sophie Codegoni, permettendole così anche di riunirsi a Soleil, con la quale è nato un rapporto particolare quanto stretto nella casa del Gf Vip e che sono state tra le preferite del pubblico, grazie al fandom delle Solphie.

Al momento, d’Urso non ha ancora ufficializzato la presenza di Sophie nei prossimi appuntamenti de La Pupa e il Secchione Show, ma essendo la showgirl una grande ascoltatrice siamo certi che potrebbe senza dubbio prende in considerazione la volontà dei suoi fan. Nel frattempo, durante il confronto tra Mila Suarez e Paola Caruso, tornata in studio per scusarsi a seguito della sua squalifica, Barbara ha perso le staffe con l’ex di Alex Belli, e sono volate parole grosse.