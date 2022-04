La Pupa e il Secchione Show, Barbara D'Urso furiosa contro Mila Suarez: "Sei indifendibile"

Gossip TV

Barbara D'Urso perde le staffe in diretta a La Pupa e il Secchione Show e riprende duramente Mila Suarez.

Colpo di scena in diretta a La Pupa e il Secchione Show. Barbara D'Urso ha letteralmente perso le staffe e si è duramente scagliata contro Mila Suarez, rea di aver assunto un atteggiamento davvero poco rispettoso nei confronti di Paola Caruso.

La sfuriata di Barbara D'Urso in diretta a La Pupa e il Secchione Show

L'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda ieri martedì 19 aprile 2022 su Italia Uno, è stata a dir poco scoppiettante. Dopo la squalifica della scorsa settimana, Paola Caruso è tornata in studio per chiedere scusa a tutti per l'atteggiamento assunto in trasmissione e per riappacificarsi con Mila Suarez dopo la rissa in villa. Scuse accettate da Barbara D'Urso, ma non dalla Pupa.

La Suarez, infatti, è rimasta ferma sulla sua posizione affermando di non aver mai detto niente di male nei confronti del figlio della Caruso. Il comportamento irrispettoso della Pupa di Gianmarco Onestini, però, ha fatto letteralmente infuriare la D'Urso, che ha sbottato in diretta a La Pupa e il Secchione Show:

Mila ma non ci arrivi da sola? Ma vuoi chiederle scusa perché le hai toccato il figlio? A questo punto sei indifendibile! È elementare, è la base dell’educazione e della sensibilità di una persona. Basta dire ‘Tu mi hai aggredito, hai chiesto scusa, io però ho sbagliato a parlare di tuo figlio, non lo farò più, ma che ci vuole?! Tu hai dei figli? No. Sai cosa vuol dire essere madre? No. Quindi non sai cosa può ferire una madre! Avresti potuto evitare di parlare del figlio di Paola!

La sfuriata della conduttrice del reality show di Italia Uno ha provocato la reazione immediata di Paola, che ha deciso di prendere la parola dichiarandosi mortificata per tutto quello che è successo in villa con Mila. A grande sorpresa, quest'ultima si è avvicinata alla sua rivale lasciandosi andare a un abbraccio. Un gesto non propriamente sentito, ma che ha reso felice Barbara.