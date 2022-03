La Pupa e il Secchione Show: Gianmarco Onestini lascia il programma? Barbara D'Urso sbotta sui social

Gossip TV

La D'Urso sul possibile ritiro di Onestini a La Pupa e il Secchione Show: "Succederà di tutto".

Colpo di scena a poche ore dalla nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Stando alle ultime indiscrezioni sui social, pare che il secchione Gianmarco Onestini stia pensando di ritirarsi dal reality show per motivi di salute. A chiarire la situazione, però, ci ha pensato la conduttrice Barbara d’Urso.

Gianmarco Onestini fuori dal cast de La Pupa e il Secchione Show?

Domani, martedì 29 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Nell'attesa, le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ritiro dal gioco di Gianmarco, il secchione in coppia con Marialaura De Vitis. A smentire tutto, però, ci ha pensato proprio la D'Urso su Twitter.

"Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini. Tranquilli, sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti...Ci saranno tanti momenti anche con lui, ma non solo...martedì prossimo. Fidatevi di me" ha scritto Barbara sui social rassicurando i fan di Onestini. Non solo. La conduttrice ha colto l'occasione per rivelare qualche interessante anticipazione della nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show.

Leggi anche Karina Cascella demolisce La Pupa e il Secchione Show

E ancora: "Domani abbiamo la Vento che si è ritirata… Abbiamo pupe, pupi, secchione e secchioni infatuati, con sbandate mica da ridere…Abbiamo le crisi e le liti (non poche eh)...E poi dobbiamo valutare la preparazione culturale". L'appuntamento è per domani, martedì 29 marzo 2022, in prima serata su Italia Uno. Non mancate!