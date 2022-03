Karina Cascella demolisce La Pupa e il Secchione Show

Gossip TV

Karia Cascella parla de La Pupa e il Secchione Show, L’Isola dei Famosi e Uomini e Donne.

Diventata celebre per aver indossato i panni di opinionista a Uomini e Donne, per poi essere ospite in diversi programmi di Barbara D’Urso, Karina Cascella è tra le influencer italiane più amate e non ha paura di esprime la propria opinione sui programmi televisivi di Mediaset, bocciando senza appello La Pupa e il Secchione Show, e promuovendo L’Isola dei Famosi e il dating show di Maria De Filippi.

Karina Cascella promuove Ilary Blasi e Maria De Filippi

Per i fan di Canale5, Karina Cascella rimane una voce autorevole e spesso l’ex opinionista di Uomini e Donne viene invasa dalle domande dei più curiosi, che vogliono ascoltare il suo parare sui programmi cult di Mediaset. Karina ha deciso di rispondere ai fan su Instagram, rivelando di essere una grande appassionata del dating show di Maria De Filippi, nonché il programma che l’ha lanciata nelle vesti di opinionista, ma anche della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che promuove a pieni voti.

“Ti posso dire che penso sarà molto divertente? E devo dire anche che qualche famoso c’è, dai. No davvero, mi pare carino il cast, e più che altro prevedo del trash mica da poco. Ho visto un pochino della prima puntata dell’isola dei famosi e niente resta il mio reality preferito. Poi Ilary mi piace, è divertente e spontanea”, ha ammesso Karina.

Opinione ben diversa, invece è riservata a La Pupa e il Secchione Show e il Grande Fratello Vip, dopo il quale Lulù Selassié ha avuto la sua rivincita. "La Pupa e il Secchione non me la sento, vi dico la verità. Barbarella brava come sempre di sicuro, ma preferisco vivere senza sapere cosa fanno alcuni sgallettati […] Un conto è un trash divertente e “passatempo” carino. Un conto è il trash esasperato e a momenti fatto passare anche per veritiero. Cioè per esempio… Il triangolo che c’è stato al Gf Vip era trash, ma non faceva ridere nessuno. Anzi, trasmetteva pena e pietà per i protagonisti. C’è una grande differenza. E ovviamente non ho mai visto una sola puntata. Quello che sapevo lo vedevo dai social che purtroppo erano pieni di quei video osceni”, ha ammesso Cascella.