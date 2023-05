La malattia di Daniele Bossari raccontata da Filippa Lagerbäck

Gossip TV

Una forza incredibile quella dell'amore con cui una coppia affronta insieme la malattia. Daniele Bossari affronta la tempesta insieme alla compagna Filippa Lagerbäck che racconta la loro quotidianità.

Una grande forza e l'amore con un ruolo non indifferente per affrontare "la tempesta". L'unica ricetta possibile per affrontare il cancro, e farlo insieme alla persona amata aiuta a superarlo. Ne parla senza timidezza Filippa Lagerbäck, apprezzata presenza fissa da anni nei programmi di Fabio Fazio, in un'intervista al Corriere della Sera. Da tempo è impegnata in prima persona nel sociale, e recentemente è stata madrina della cena per beneficenza della Fondazione Umberto Veronesi, che si occupa delle ricerca contro i tumori.

"Oggi sta bene, è in fase di follow-up", dice parlando del marito Daniele Bossari, a cui lo scorso anno è stato diagnosticato un cancro alla lingua. "L'abbiamo affrontato tenendoci per mano", ha poi aggiunto, "anche se è difficile stare accanto a una persona che sta male. Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici".

Professione che del resto svolge la madre della conduttrice svedese, che ha detto che "l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza. Abbiamo vissuto pienamente e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. 'Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi', ci hanno detto dall’ospedale. Sono molto grata per questo approccio. Non dobbiamo vergognarci di una cosa tanto devastante come la malattia. Parliamone e diamo modo a chi ci vuol bene di starci vicino".

Bossari definisce invece la maledetta diagnosi, un tumore non operabile, curato grazie a radioterapia e chemioterapia, "un fulmine a ciel sereno".