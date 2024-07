L'Isola dei Famosi, Matilde Brandi parla dell'esperienza nel reality: "Volevo solo tornare a casa, ma..."

Gossip TV

Matilde Brandi è stata tra le concorrenti dell'ultima edizion de L'Isola dei Famosi e ha raccontato com'è stata per lei questa esperienza!

Intervistata dal settimanale Mio, Matilde Brandi ha raccontato della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. La showgirl ha fatto parte del cast dell'ultima edizione del reality di Canale5, la prima che ha visto Vladimir Luxuria come conduttrice, e ha svelato cosa ha provato in alcuni momenti di difficoltà vissuti lì in Honduras.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi racconta della sua esperienza: "Volevo solo tornare a casa"

Come spesso era accaduto anche ad altri concorrenti, la permanenza in Honduras non era stata semplice e in diverse occasioni la nostalgia e le difficoltà delle dure condizioni di vita sull'Isola avevano spinto i concorrenti ad abbandonare il reality prima della sua fine. Questo è ciò che è successo a diversi concorrenti dell'ultima edizione del programma: Peppe di Napoli, Joe Bastianich e diversi altri protagonisti de L'Isola dei Famosi hanno rinunciato al programma e hanno preferito tornare a casa prima della fine prevista.

Anche Matilde Brandi non ha nascosto la paura e le difficoltà vissute soprattutto nel primo mese di permanenza sull'isola: la soubrette ha ammesso che i primi giorni sono stati i più difficili da sopportare e che il desiderio di tornare a casa si è fatto particolarmente intenso:

"Non ho mai pensato di mollare, ma per tutto il primo mese l’idea di tornare a casa era comunque forte, soprattutto quando pioveva, non avevo tanto cibo e c’era qualche dissapore nel gruppo che mi faceva sentire la pressione…"

Tuttavia, anche pensando agli affetti che l'aspettavano a casa, Matilde Brandi ha continuato a lottare e dopo il primo mese la situazione è migliorata. Durante una delle puntate, inoltre, la showgirl è stata sorpresa dal compagno Francesco Tafanelli e a sorpresa ha ricevuto da lui una romantica proposta di matrimonio, dopo averla rassicurata che tutti a casa stavano bene e attendevano solo il suo ritorno:

" Stanno tutti bene, tutti ti aspettano e siamo fieri di te. La casa tutto bene, noi stiamo bene, tu sei bellissima. Siamo orgogliosi di te. Ho messo da parte un vestito, poi quando tornerai troveremo il momento giusto per indossarlo "

Isola dei Famosi, Matilde Brandi sulla vittoria di Aras Senol: "Sapevo che avrebbe vinto dal primo momento"

Matilde Brandi non ha nascosto la delusione per non essere riuscita ad arrivare alla finale de L'Isola dei Famosi, perché sentiva di meritare almeno di essere una delle finaliste. Tuttavia, è stata felice di aver vissuto l'ultima puntata in studio, accanto alla conduttrice Vladimir Luxuria e agli opinionisti e agli altri naufraghi.

Sulla vittoria di Aras Senol, ex attore della Soap turca Terra Amara, la showgirl non ha dubbi: è stata una meritatissima vittoria. A sorpresa, Matilde Brandi ha anche rivelato di aver pensato che Aras avrebbe vinto già al primo incontro, durante gli shooting per la promozione della nuova edizione:

"Io, prima ancora di partire, quando lo conobbi in occasione dello shooting, dissi: ‘Vincerà Aras!’ E’ un ragazzo dolcissimo, stupendo, una bravissima persona…"

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi