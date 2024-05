Isola dei Famosi, Matilde Brando riceve la proposta di matrimonio dal compagno in diretta [VIDEO]

Gossip TV

Momento romantico ieri sera all'Isola dei Famosi: Matilde Brandi, infatti, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno in diretta tv! Ecco cosa è successo!

Questa edizione de L'Isola dei Famosi potrebbe essere considerata l'edizione dell'amore e delle coppie e nel corso della puntata di ieri sera, 19 maggio, il pubblico ha assistito a un'ulteriore prova d'amore tra una delle naufraghe del reality di Canale5 e il suo compagno. Matilde Brandi, infatti, è stata protagonista di una finta prova ricompensa, al termine della quale ha riabbracciato il suo compagno e ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi e la finta prova ricompensa: l'incontro con il compagno Francesco

Matilde Brandi, in quanto leader di uno dei due gruppi di naufraghi che abitano l'Isola dei Famosi, è stata scelta per sottoporsi a quella che lei pensava fosse una prova ricompensa. Se fosse riuscita a riconoscere tre dei suoi compagni di avventura, toccando solo una parte del loro corpo e con gli occhi bendati, avrebbe ottenuto per il gruppo un piatto di fettuccine al ragù.

Ciò che la naufraga non poteva immaginare era che il terzo "naufrago" era in realtà Francesco Tafanelli, sales manager e suo compagno ufficialmente dal 2023. Matilde Brandi è stata bendata e di fronte a tutti i compagni, al pubblico, alla conduttrice Vladimir Luxuria e agli opinionisti, ha iniziato a toccare l'ombelico di uno dei suoi compagni, indovinando che apparteneva a Edoardo Franco. Il secondo tentativo è fallito, visto che Brandi era convinta si trattasse di Samuel Peron, mentre era Artur Dainese.

Quando è arrivato il terzo tentativo, Elenoire Casalegno ha provato a depistarla e a metterle pressione, ricordandole ciò che c'era in palio in caso di vittoria. Matilde si è così avvicinatta a quello che credeva essere il suo terzo compagno di avventura, ma che era in realtà Francesco Tafanelli. Per il suo terzo tentativo, la parte del corpo che Brandi avrebbe dovuto toccare erano le labbra. E, nonostante la naufraga si sforzasse, non riusciva a riconoscere a quale suo compagno appartenesse la bocca che stava toccando. Così, l'inviata ha chiesto al misterioso "concorrente" di pronunciare qualche parola, per permettere a Matilde di riconoscerlo.

E, così, Francesco ha pronunciato una semplice ma significativa frase: "Come nelle favole". A queste parole, Matilde ha sobbalzato, si è strappata via la benda dagli occhi e ha visto il compagno, da cui è stata lontana da più di un mese. In preda la gioia, Matilde Brandi si è lanciata, con le lacrime agli occhi, tra le braccia di Francesco, incredula di poterlo riabbracciare.

Isola dei Famosi, Matilde Brandi e la proposta di matrimonio in diretta: le lacrime della naufrga

Rivedere il suo amore dopo così tante settimane di lontananza, ha spinto Matilde ad abbracciare e baciare con forza Francesco, ripetendo tra le lacrime che non riusciva a credere che fosse davvero lì in Honduras. Il sales manager era visibilmente emozionato e ha abbracciato e baciato teneramente la compagna, per poi raccontarle come procedeva la vita lontano dall'isola.

Tafanelli ha stretto a sé Matilde Brandi e le ha detto:

"Stanno tutti bene, tutti ti aspettano e siamo fieri di te. La casa tutto bene, noi stiamo bene, tu sei bellissima. Siamo orgogliosi di te. Ho messo da parte un vestito, poi quando tornerai troveremo il momento giusto per indossarlo"

A queste parole, mentre in studio scoppiavano gli applausi, Matilde Brandi l'ha guardato inizialmente confuso, per poi realizzare ciò che intendeva il compagno. Vladimir Luxuria, volendo avere la conferma di aver capito davvero ciò che intendesse Tafanelli, gli ha rivolto alcune domande, pregandolo di dirgli di che colore era quest'abito. La risposta di Francesco ha chiarito definitivamente che con le sue parole ha chiesto a Matilde Brandi di sposarlo:

"Il vestito è del colore del riso..."

