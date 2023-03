L'Isola dei Famosi, Giulia Salemi nel cast di naufraghi: ma non è come sembra...

Gossip TV

Giulia Salemi si è unita al cast dei naufraghi de L'Isola dei Famosi: ma è dell'opinionista del GFVip che parliamo? Venite a scoprirlo

Il cast della prossima edizione de L'Isola dei Famosi si arricchisce sempre di più: ai 13 naufraghi se ne sono aggiunti ben due e uno di loro è un nome noto al pubblico di Canale 5, anche se non è come sembra...

L'Isola dei Famosi, ecco chi sono i nuovi naufraghi!

Ormai è tutto pronto per la prossima edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: non soltanto ci sono i due opinionisti che la affiancheranno - Vladimir Luxuria ed Enrico Papi - ma anche Alvin, l'inviato storico del programma della rete Mediaset, tornerà in Honduras, dopo i vari tentativi di far credere che avrebbe lasciato tutto (una trovata pubblicitaria orchestrata per il meglio).

Al numeroso cast di naufraghi, che quest'anno comprende l'ex Suor Cristina, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno, e diversi volti di Uomini e Donne e semi-sconosciuti, cosa che ha fatto tremare Mediaset per il rischio che sia tutto un flop, arrivano anche altri due nomi: il primo è lo speaker Marco Mazzoli, uno dei conduttori di Lo Zoo di 105, ideatore del format e filgio dell'ex direttore artistico della rete, Walt Disney. Lo speaker ha già diverse esperienze in tv, dove è stato inviato di Striscia la Notizia e ha condotto su Italia 1 Teste di Casting.

Il secondo nome è quello di Giulia Salemi: ma non stiamo parlando della nota opinionista del GFVip, bensì di una sua omonima, una giovane influencer e tiktoker, alla sua prima esperienza televisiva.

