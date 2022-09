L'intervista dell'amico di Manuel è stata smentita: parla il fratello Cristian Vallicella

Gossip TV

Enrico Ciriaci su Instagram ha smentito interamente le dichiarazioni riportate da Fanpage riportate questa mattina in una lunga intervista divulgata sul portale relative alle condizioni e al rapporto con Manuel Vallicella, l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita questa notte.

L'intervista dell'amico di Manuel Vallicella è stata smentita: parla il fratello Cristian

Ciriaci ha ripetutamente dichiarato di non aver mai rilasciato interviste e di non essere interessato a farle in futuro. Ha voluto precisare inoltre che Manuel non era un suo amico stretto come è stato riportato oggi "e di aver solo condiviso sui Instagram un foto con lui" per ricordarlo dopo la tragica notizia ricevuta.

A confermare le parole di Enrico Ciriaci, è stato il fratello di Manuel Vallicella:

“Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto - ha dichiarato Cristian come riportato da Biccy - Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono cavolate proprio per rispetto, almeno. Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!”