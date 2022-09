Gossip TV

Alessandro Simeone, il legale di Ilary Blasi, ha smentito le dichiarazioni di Roberto D'Agostino a Domenica In.

Ieri, a Domenica In, è stato ospite il giornalista Roberto D'Agostino, direttore del sito di Dagospia, il portale che ha dato per primo la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’avvocato di Ilary Blasi: “Nessun messaggio erotico con altri uomini”: il comunicato

Nel salotto di Mara Venier, D'Agostino ha parlato di alcuni messaggini erotici che Francesco Totti avrebbe trovato sul telefonino della Blasi. Una delle tante "presunte prove devastanti", così come le ha il direttore di Dagospia.

Poco dopo le dichiarazioni del giornalista, è arrivato un comunicato da parte dell'avvocato di Ilary, Alessandro Simeone:

"La notizia riportata è falsa - si legge su Fanpage - non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi"

Dei messaggi compromettenti ne aveva parlato anche Francesco Totti nella tanto discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sui presunti video che ritrarrebbe Ilary sottrarre i Rolex del marito, non si è fatto invece alcun cenno. Secondo Roberto D’Agostino, l’ex capitano giallorosso sarebbe in possesso di questi filmati. Queste le dichiarazioni del giornalista a Domenica In: