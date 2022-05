Karina Cascella diventa una furia: ''Incompetenti, capre, denuncio tutti''

Gossip TV

Dopo aver letto articoli che usano una sua intervista per creare scompiglio, Karina Cascella minaccia provvedimenti legali.

Karina Cascella diventa un furia su Instagram. Dopo aver scoperto che alcuni siti hanno messo in giro titoloni fake sul suo conto e sul ristornate, aperto con il compagno Max Colombo, l’opinionista minaccia provvedimenti legali.

Karia Cascella non ci sta: lo sfogo durissimo sui social

Sebbene sia lontana dal mondo del piccolo schermo ormai da diverso tempo, Karina Cascella rimane un punto di riferimento per tutti coloro che l’hanno seguita a Uomini e Donne prima, e nei salotti di Barbara d’Urso poi. L’opinionista ha parlato di una recente intervista del ristorante che ha aperto a Bergamo con il compagno Max Colombo. Un ristorante che è specializzato in carne argentina e che attira molti clienti, ma che ha una grossa problematica: trovare qualcuno che sia disposto a fare il cameriere è piuttosto complicato, soprattutto dopo la pandemia.

Karina ha racontato al settimanale Nuovo questo particolare, ma la sua intervista sebbene chiara e lineare è stata ripresa e totalmente stravolta da alcuni siti online, che hanno calcato la mano con titoli pesanti e fuorvianti rispetto a ciò che Cascella avrebbe voluto comunicare a proposito del suo ristorante. Furiosa dopo aver letto tutti questi titoli fake sul suo conto e sul progetto con il compagno Max, Karina è esplosa su Instagram:

“Qui si raggiunge e si tocca il fondo e il limite della pazzia. Mi ha chiamato un giornale e loro non c’entrano nulla. Dei siti hanno preso un pezzo della mia intervista e hanno scritto falsità […] Una miriade di siti incompetenti e capre, perché gli uomini veri non scrivono quegli articoli. Hanno scritto ‘Karina Cascella chiede aiuto, aiutatemi non posso più sopravvivere’. Voi adesso ditemi se sono pazza o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca**o state? Uno dei titoli è proprio ‘Karina: AIUTATEMI VI PREGO’ scritto in maiuscolo rosso. Mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, lo voglio dire e lo sottolineo - riporta Biccy - Perché fare un articolo con scritto ‘aiutatemi non riesco a sopravvivere’ è pazzia […] Non state bene con i cervello e per fortuna che vi posso insultare”.

Karina, insomma, si ribella alla politica della fake news che negli ultimi anni sta diventando sempre più pressante, soprattutto perché in questo caso si parla di lavoro e di rispetto per il personale che già lavora in modo costruttivo nella struttura dell’opinionista, e che potrebbe anche essere destabilizzato da questi titoli farlocchi.