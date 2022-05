Can Yaman avverte le fan: ''Preparatevi all’estate''

Gossip TV

Can Yaman pubblica un video su Instagram, invitando le fan a prepararsi per il nuovo progetto estivo che lo riguarda.

Tra nuovi progetti, grande emozione per la messa in onda della prima fiction dove reciterà completamente in italiano e l’inizio di un addestramento serrato in palestra, Can Yaman è molto impegnato ma non per questo trascura le sue tantissime fan. L’attore turco, tramite una Ig Stories, ha pubblicato un video che preannuncia una bella sorpresa per tutte coloro che lo seguono ormai da tempo, e per chi si è innamorato della fragranza del suo profumo, "Mania".

Can Yaman condivide il successo di Mania, anche d’estate!

Can Yaman si prepara ad affrontare una nuova sfida con El Turco, condividendo i suoi allentamenti estenuanti ma molto appaganti per gli occhi delle fan, ovvero la nuova serie tv targata Disney + che lo vedrà protagonista di una produzione internazionale, parzialmente ambientata in Italia dove risiede ormai in pianta stabile da diversi anni. Can, inoltre, è in trepidante attesa della messa in onda di Viola come il Mare, la fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi e che, per scelta di Mediaset, andrà in onda ad autunno su Canale5, prolungando così l’attesa degli spettatori più curiosi.

Yaman, inoltre, è sempre in ballo per il progetto del remake di Sandokan, l’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi, che ha dato la sua benedizione all’attore turco. Progetto che, tuttavia, non ha ancora preso neppure i contorni sebbene Can si sia gettato a capofitto nell’allenamento in palestra tra salti da vero professionista e sessioni di lotta libera. Insomma, Yaman è un uomo veramente molto impegnato ma il suo lavoro non si riassume nel solo ambito televisivo: l’attore, infatti, è fiero di aver debuttato sul mercato con le sue fragranze “Mania”, che vanno a ruba soprattutto tra le fan più accanite.

Poche ore fa, dopo aver lanciato un appello su Instagram parlando di stalking, Can ha pubblicato un video nelle Ig Stories, sorprendendo gli utenti del web. In occasione dell’estate, Yaman debutta con un nuovo capitolo di Mania, come mostra il video pubblicitario del profumo che promette di prepararci all’estate con la nuova fragranza bomba. Immediata la risposta, decisamente positiva, degli utenti che hanno dichiarato di attendere il nuovo profumo e di essere certi che sarà perfetto per questa caliente stagione.