Jessica Morlacchi, lo sfogo della cantante sul caso Memo Remigi

La cantante Jessica Morlacchi parla per la prima volta dopo l'episodio di molestia subita da Memo Remigi. Ecco le sue parole.

È diventato un caso mediatico di vaste proporzioni, quello che ha coinvolto Memo Remigi e la cantante Jessica Morlacchi nei giorni scorsi. Entrambi sono volti noti del talk show pomeridiano Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e sono sulla bocca di tutti a causa delle molestie di Remigi contro la collega Jessica Morlacchi.

Jessica Morlacchi e il caso Remigi: dopo il silenzio arriva lo sfogo sui social

La storia è nota a tutti: in seguito al palpeggiamento in diretta della collega Jessica Morlacchi, Remigi è stato allontanato dal programma Oggi è un altro giorno. A questo, è seguito un comunicato ufficiale della Rai in cui veniva dichiarato che l'azienda sospendeva ogni collaborazione con Remigi.

Nello stesso momento, Remigi si difendeva dalle accuse di molestie, con un'intervista a Fanpage, in cui minimizzava l'accaduto, ma le sue parole sono state sbugiardate proprio dal comunicato stampa della Rai che poneva fine a ogni coinvolgimento con la rete.

Sulla questione sono intervenuti numerosi vip e influencer, a sostegno di Jessica Morlacchi. Non ultima, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione sul caso Remigi in merito, soprattutto, ai provvedimenti presi.

Ora, dopo molti giorni di silenzio, è arrivato lo sfogo anche della vittima, la cantante Jessica Morlacchi. Già Dagospia aveva rivelato che la cantante era andata su tutte le furie per il gesto di Remigi e la situazione si è aggravata quando Morlacchi ha letto dell'intervista rilasciata a Fanpage e del tentativo di giustificarsi.

Il Corriere della Sera nella serata di giovedì 27 ottobre ha intercettato Jessica Morlacchi, la quale avrebbe dichiarato:

"Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne"

Infine, la cantante di Oggi è un alto giorno si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram dove ha postato un lungo commento sull'irrispettoso gesto compiuto da Remigi nei suoi riguardi.