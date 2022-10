Memo Remigi, dopo la sua cacciata dalla Rai interviene Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Il caso Memo Remigi è esploso sul web e ha portato al suo licenziamento dalla Rai. Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che non si è risparmiata, ma per motivi ben diversi. Ecco cosa è successo.

In queste ore è esploso il caso Memo Remigi, volto storico del programma "Oggi è un altro giorno", e del gesto vergognoso compiuto ai danni della collega e cantante Jessica Morlacchi. Remigi si è reso colpevole di aver palpeggiato la collega durante la diretta del programma.

Caso Memo Remigi: il commento di Selvaggia Lucarelli alla vicenda

L'episodio ha scatenato l'indignazione della conduttrice del programma di Rai 1, Serena Bortone e anche della Rai che, con un comunicato stampa, ha riferito di aver sospeso Memo Remigi per il suo comportamento.

Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, che ha espresso la scontentezza. Non certo per i provvedimenti adottati dalla Rai, ma per un altro motivo.

A detta della giornalista, la Rai si sarebbe macchiata di un doppio standard: la Lucarelli fa evidentemente riferimento a un episodio ben preciso e che si è verificato nel corso delle prime puntate di Ballando con le Stelle.

Durante uno dei primi episodi, una della concorrenti di Ballando, Iva Zanicchi si sarebbe rivolta alla giudice con un epiteto offensivo e sessista. In quell'occasione, la Rai non aveva preso provvedimenti e la Zanicchi era stata ospite di diverse trasmissioni in cui l'episodio era stato riportato più e più volte.

Ma, soprattutto, Lucarelli farebbe riferimento proprio a un'ospitata di Iva Zanicchi a Oggi è un altro giorno e in quell'occasione Jessica Morlacchi avrebbe sminuito le offese fatte alla giornalista.

Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà.— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 27, 2022

Ma, la Lucarelli non si sarebbe fermata qui: nelle sue storie di Instagram è possibile vedere un lungo messaggio in cui viene riportato il suo pensiero e su quanto sia vergognoso non solo l'atteggiamento di Memo Remigi verso Jessica Morlacchi, ma anche il doppio standard applicato a tutta la vicenda:

"Quindi Memo Remigi tocca il sedere a una collega, sospeso dalla tv. Iva Zanicchi dà della tr…a me, scuse a favore di telecamera e ospitate in ogni luogo, tutto chiuso in poche ore. Il mio fidanzato non invita la sua ballerina ad uscire insieme fuori dal lavoro, è una m… che fa piangere le donne e insultato ovunque una settimana. Vedo molta confusione in giro.”