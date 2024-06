Jasmine Carrisi svela un retroscena sull’incontro con Madonna: ''Era molto sulle sue''

Gossip TV

Jasmine Carrisi racconta il suo incontro con Madonna, avvenuto quando il padre Al Bano cantò per lei al suo compleanno, e svela un retroscena.

Era il 2021 quando Al Bano si presentò al compleanno di Madonna, invitato dalla regina del pop a cantare al suo compleanno. Jasmine Carrisi, la figlia del Leone di Cellino San Marco ha svelato nello studio di Estate in Diretta, un retroscena su quella vicenda.

Jasmine Carrisi svela un retroscena su Madonna

Nel corso dell’ultima puntata di Estate in Diretta, i presentatori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno ospitato tra i vari ospiti anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che si è ormai ufficialmente affacciata al mondo del piccolo schermo e della musica, seguendo le orme del padre. Parlando proprio del Leone di Cellino San Marco, Jasmine ha ricordato un episodio molto particolare che riguarda Madonna. Nel 2021, la regina del pop ha festeggiato il suo compleanno in Italia e Al Bano è stato chiamato a cantare per lei alcuni brani storici tra cui anche l’Ave Maria. Il cantante raccontò con grande emozione quel momento e anche Jasmine lo ricorda perfettamente, ammettendo di aver vissuto una bellissima esperienza quel giorno.

Leggi anche Giulia De Lellis e Giano addio, interviene Diana Del Bufalo

“Lui ha cantato alla festa di Madonna, era il suo compleanno e ha cantato anche l’Ave Maria. Non è mica una cosa da poco. Se ho parlato con lei? No, devo dire la verità, lei era molto sulle sue e non abbiamo parlato. Ma questo ci sta ed è normale, come si dice ‘ma chi ti credi di essere Madonna?’. Lei è Madonna e quindi ci sta”.

Questo il commento di Jasmine nella trasmissione Rai, svelando come Madonna reagì alla sua presenza al party di compleanno. Insomma, la cantante sebbene entusiasta della performance di Al Bano non concesse confidenza in quel frangente, dimostrandosi una grande diva. Negli ultimi mesi si mormora che la giovane Carrisi sarà presto protagonista di un nuovo programma televisivo, forse proprio Ballando con le Stelle che torna in autunno su Rai 1 con un cast tutto nuovo.