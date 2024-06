Giulia De Lellis e Giano addio, interviene Diana Del Bufalo!

Gossip TV

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati ma le dinamiche non sembrano aver fatto piacere alla sorella del collezionista d'arte, ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis ha messo un freno alla storia d’amore con Giano Del Bufalo, ammettendo di non considerarla neppure una relazione. Una dichiarazione che ha spiazzato il collezionista di arte, ma anche la sorella Diana Del Bufalo che su Instagram reagisce così. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis frena su Giano Del Bufalo

Dopo aver detto addio a Carlo Beretta, con il quale aveva da poco intrapreso una convivenza nella sua nuova casa milanese, Giulia De Lellis è tornata ad essere al centro delle indiscrezioni a causa dell’avvistamento con Andrea Damante in un bar di Roma. Tutti gridavano al ritorno di fiamma, le fan dei Damellis speravano davvero di vederli insieme ancora una volta, stavolta magari con un bel lieto fine per la loro complicata favola d’amore. Giulia e Andrea, invece, hanno condiviso qualche ora insieme esclusivamente per motivi di lavoro e la bella influencer romana si è avvicinata a Giano Del Bufalo, noto esperto d’arte e volto di Cash or Trash su Nove.

I due hanno trascorso insieme molti weekend, presentandosi anche mano nella mano ad un evento mondano, e sembrava che tutto stesse filando liscio fino a quando Giulia, intervistata da La Repubblica, ha ammesso di non considerare quella con Giano una storia d’amore. Parole forti che non hanno fatto piacere al collezionista, che sui social ha commentato lapidario e ha smesso di seguire l’ex volto di Uomini e Donne su Instagram.

Giulia e Giano addio, interviene Diana Del Bufalo

Le parole glaciale di Giulia De Lellis hanno posto definitivamente fine al flirt con Giano Del Bufalo. Sebbene i due abbiano trascorso insieme tanti momenti liberi, e l’influencer si sia anche inserita perfettamente nel conteso familiare dell’esperto di arte, sembra che in questo momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non abbia voglia di nulla di serio, ma che Giano non fosse al corrente di questa dinamica. Del Bufalo ha tolto il segui a Giulia su Instagram e lei lo ha imitato pochi giorni dopo, ma anche da parte di Diana Del Bufalo arriva una piccata reazione.

Se, infatti, fino a pochi giorni fa la frizzante attrice sembrava essere tra le fan numero uno della De Lellis, con commenti e likes ad ogni suo post sui social, ora anche Diana ha tolto il segui a quella pensava potesse diventare la sua nuova cognata. Certamente il fatto che Giulia abbia trascorso molto tempo in famiglia con Giano deve aver portato tutti a credere che la romana facesse sul serio e la delusione sembra essere tanta. Nel frattempo, occhi puntati su Carlo Beretta che ha intrapreso una nuova relazione con Melissa Satta, dopo l’addio dell’ex Velina di Striscia la Notizia al campione di tennis Matteo Berrettini. Questa love story durerà il tempo di un battito di ciglia o il rampollo ha intenzione di sistemarsi sul serio?