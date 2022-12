Jasmine Carrisi, il bullismo subito a causa del gossip su Al Bano e Loredana Lecciso

Gossip TV

Jasmine Carrisi ha dichiarato di aver subito degli atti di bullismo a causa dei numerosi rumors e gossip sui genitori, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Ecco cosa ha detto.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è stata intervista da Chi e ha raccontato di un momento molto doloroso della sua infanzia, in cui a causa dei gossip sui suoi genitori, è stata spesso bullizzata.

Jasmine Carrisi: "Ci sono stati dei momenti in cui desideravo solo sparire"

La giovane figlia della coppia Al Bano e Loredana Lecciso ha raccontato di come sia stato difficile superare le sue fragilità, che si portava dietro dall'adolescenza, grazie all'aiuto dello psicologo. Aveva iniziato ad avvicinarsi già quando aveva 13 anni, ma per timore del giudizio altrui se ne era allontanata.

Durante l'adolescenza, ha raccontato, si è lasciata così tanto influenzare dal giudizio altrui su di lei, da soffrire e colpevolizzarsi perché non riusciva a essere più forte. Racconta di aver subito episodi di bullismo a causa della situazione sentimentale dei suoi genitori:

"C'è statp un episodio, alle elemntari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola - alunni, insegnanti, collaborati scolastici - per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno schock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto, la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire."

Questi momenti l'hanno portata a detestare la sua famiglia, soprattutto, i suoi genitori: le parole di quel compagno di classe le avevano aperto gli occhi e, ora, le sembrava, ovunque si girasse, che tutti parlassero delle vicende sentimentali dei suoi genitori, che in ogni programma televisivo, in ogni edicola ci fossero foto e articoli su di loro. Una situazione per lei difficile e a volte insostenibile, di cui non ha mai voluto confidare nulla ai genitori, per timore di ferirli.

E, ora? La giovane Jasmine Carrisi racconta che, grazie alla psicoterapia, è riuscita a superare gran parte dei suoi problemi e che ora guarda al futuro, sognando, magari, di trovare lavoro negli Stati Uniti.