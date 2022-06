Jasmine Carrisi fa una rivelazione spiazzante sul suo ex Fidanzato!

Gossip TV

Jasmine Carrisi la prende a ridere e fa una rivelazione su Pierangelo Greco, suo ex fidanzato.

Jasmine Carrisi sta crescendo ma l’amore non sembra voler bussare alla sua porta. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, infatti, ha svelato che il suo ex fidanzato Pierangelo Greco ha fatto coming out dopo averla lasciata. Ecco cosa è successo.

Jasmine Carrisi: “Balla se il tuo ex è gay”

Negli ultimi anni, Jasmine Carrisi è sbocciata e ha deciso di affiancare allo studio la sua passione per la musica, ereditata dal padre Al Bano ma anche dalla madre Loredana Lecciso, che negli anni ha inciso alcuni dischi discretamente di successo. Dopo aver preso parte a The Voice Senior con papà Al Bano, Jasmine è tornata a concentrarsi sulla propria carriera e sembra essere decisa a fare a meno dell’amore. La giovane, infatti, ha raccontato al programma di Monica Satta “Generazione Z”:

“Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora lontana anni luce. L’amore? anche lì penso che per i prossimi vent’anni… Mi piace stare da sola”.

Certamente con l’amore non è stato troppo indulgente con Jasmine che ha vissuto una relazione con Pierangelo Greco, suo migliore amico, il quale ha fatto coming out poco dopo la rottura. A rivelarlo è stata Jasmine, in un video su TikTok, nel quale parla dell’omosessualità del suo ex, con il quale tuttavia non vi sono rancori.