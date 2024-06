Jaqueline Luna Di Giacomo in dolce attesa: la dolcissima reazione del padre commuove il web

Gossip TV

La compagna del cantante Ultimo, Jaqueline Luna Di Giacomo, ha annunciato di essere in dolce attesa e ha condiviso sui social la tenera reazione del padre Giovanni Di Giacomo.

Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato di essere in dolce attesa: durante l'ultima tappa del suo tour allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore ha invitato la compagna a raggiungerlo sul palco e ha confermato i rumors che circolavano da settimane sulla presunta gravidanza dell'influencer. Immediata è stata la reazione dei fan, che hanno festeggiato la lieta notizia e hanno sommerso Ultimo e Jaqueline di affetto e messaggi d'amore. E, mentre continua a risuonare pesantemente il silenzio di Heather Parisi, madre dell'influencer, la reazione di Giovanni Di Giacomo ha fatto il giro del web, scatenando la commozione dei fan.

Jaqueline Luna Di Giacomo mostra la reazione del padre alla notizia della gravidanza

La lieta notizia dell'arrivo di un figlio per Jaqueline Luna Di Giacomo e Ultimo ha entusiasmato i fan: il cantante ha chiesto alla fidanzata di raggiungerlo sul palco e lì davanti a tutto il pubblico raccolto all'Olimpico il cantautore ha baciato il ventre della compagna, fasciata in un abito azzurro. Poco dopo, Jaqueline è scesa dal palco ed è corsa ad abbracciare il padre, il medico Giovanni Di Giacomo.

Il video del commovente abbraccio tra padre e figlia ha fatto il giro del web, dopo che la giovane influencer l'ha condiviso nelle stories, aggiungendo a corredo la didascalia Nonno Nanni. Nel filmato si vede Jaqueline abbracciare il padre in lacrime, mentre lui le sorrideva e la stringeva tra le sue braccia.

Nata dal matrimonio tra Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, Jaqueline ha un ottimo rapporto con il genitore, che non vede l'ora di poter diventare nonno per la prima volta. Anche la sorella maggiore di Jaqueline, Rebecca Manetti, nata da un altro matrimonio della madre e con cui l'influencer ha un legame molto forte, ha pubblicato la sua reazione entusiasta alla notizia che diventerà presto zia!

Giovanni Di Giacomo commuove il web con la sua reazione, mentre Heather Parisi...

E mentre il web si commuove nel vedere la reazione di pura felicità di Giovanni Di Giacomo alla notizia che diventerà nonno, lo stesso non si può dire per Heather Parisi. La showgirl e la figlia Jaqueline non sono in ottimi rapporti, tanto che la giovane influencer ha rivelato che la madre non sa nulla della sua vita privata, se non attraverso i social.

I rapporti tra loro si sono inaspriti quando poi l'anno scorso, Heather Parisi è stata ospite a Belve e nell'intervista a Francesca Fagnani ha dichiarato di non sapere nulla della relazione di Jaqueline e Ultimo, parlandone anche in tono sprezzante. Le sue parole non sono piaciute alla figlia, che è così intervenuta sui social, affermando di non voler tollerare la mancanza di rispetto della genitrice. Da allora, i rapporti erano diventati molto più tesi e a oggi Heather Parisi non ha ancora espresso alcun sentimento alla notizia che sarà presto nonna.

Il suo silenzio è stato criticato duramente sui social, tanto che sotto l'ultimo post della showgirl sono piovuti commenti molto caustici e Heather Parisi si è vista costretta a bloccare i commenti, disattivando la funzione per i suoi post.