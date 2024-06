Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo presto genitori: l'assenza di commenti di Heather Parisi fa discutere!

Gossip TV

Al suo ultimo concerto, Ultimo ha annunciato che lui e la compagna Jaqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori. Tuttavia, sul web non è sfuggita l'assenza di commenti di Heather Parisi, madre di Jaqueline!

Con un emozionante annuncio durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo - nome d'arte di Niccolò Moriconi - e Jaqueline Luna Di Giacomo hanno svelato che presto diventeranno genitori. La gioia dei fan del cantante è incontenibile, ma sul web fa discutere l'assenza di commenti di Heather Parisi, madre di Jaqueline e futura nonna.

Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo presto genitori: Heather Parisi trincerata nel silenzio

Da giorni si vociferava che Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo fossero in dolce attesa e durante il concerto all'Olimpico di Roma il cantante ha confermato i rumors, chiedendo alla compagna di salire sul palco. Quando la figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo si è presentata, tutti i fan non hanno potuto non notare che il fasciante abito azzurro sottolineava la sua figura e la gravidanza impossibile da nascondere.

La coppia è stata travolta dall'entusiasmo dei fan, ma sul web si mormora invece di come questo stesso entusiasmo non sia stato manifestato da Heather Parisi, madre della ragazza e nonna del nascituro. Heather Parisi ha avuto Jaqueline dalla relazione con Giovanni Di Giacomo e con lei e l'altra figlia, Rebecca Jewl Manetti - nata dal matrimonio con Giorgio Manetti - la showgirl non ha un bel rapporto. Al contrario, le due sorelle sono piuttosto unite, tanto che anche sui rispettivi profili social non mancano scatti che le ritraggono insieme. Inoltre, la stessa Rebecca ha condiviso con i fan la notizia che sarà zia, scrivendo "Ho il cuore che mi scoppia".

Al contrario, da Heater Parisi non è arrivata nessuna dichiarazione e il silenzio della showgirl sta facendo molto discutere. Delle tensioni tra madre e figlia si vociferava spesso, ma la conferma è arrivata quando Heather Parisi è stata ospite di Belve, intervistata da Francesca Fagnani.

Ultimo e Jaqueline genitori: quali sono i rapporti con Heather Parisi?

In quell'occasione, alla domanda della giornalista sul rapporto tra la figlia Jaqueline e il cantautore romano, la showgirl preferì non rispondere e già questo silenzio fece discutere. Inoltre, la stessa Jaqueline ha raccontato di non vedere la madre da dieci anni, ma in occasione dell'intervista a Belve, la ragazza è intervenuta e ha svelato alcuni dettagli sul loro rapporto.

Rispondendo ai commenti dei fan, infatti, Jaqueline ha affermato di aver sempre provato rispetto per la madre, ma che nel corso dell'intervista ha sentito il rispetto della genitrice per lei e il compagno venire meno e questo l'ha spinta a svelare quali sono i loro reali rapporti. L'influencer, che da qualche anno ha fondato Give Me, un marchio di moda che realizza abiti dipinti a mano, ha raccontato che la madre non si è mai interessata della sua vita e che non sa nulla di ciò che le accade.

Le uniche informazioni che possiede - ha proseguito Jaqueline - sono quelle che ricava attraverso i social, visto il totale disinteresse nei suoi confronti. Diverso è invece il rapporto con il padre, il medico chirurgo Giovanni Di Giacomo, molto legato alla figlia. All'epoca, Parisi aveva replicato sempre sui social, negando di aver voluto insultare in qualsiasi modo la relazione tra Ultimo e Jaqueline, ma non mancando di lanciare alla figlia una stoccata. Secondo Heather Parisi, infatti, l'intento di Jaqueline sarebbe stato quello di sfruttare la popolarità del suo nome:

"Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo ce l’ha"