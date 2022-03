Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis fuori di testa contro Floriana Secondi: "Pazza, esaltata!"

Gossip TV

L'ex gieffina romana, dopo gli screzi con Antonio Zequila fa infuriare anche l'atore romano.

Trascorsi appena tre giorni in Honduras e Floriana Secondi, una delle naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi è riuscita già a discutere con altri due concorrenti. I primi screzi ci sono stati con il compagno naufrago Antonio Zequila che ha scelto proprio l'ex gieffina romana con cui fare coppia. La loro convivenza tra loro, tuttavia, si è subito mostrata difficile e i due, legati da una corda di fiori dalla quale non si devono staccare per non subire penalità, non riescono a tollerarsi più di tanto. La seconda discussione, dai toni accesissimi, Floriana l'ha avuta con Nicolas Vaporidis.

Isola 16, Nicolas Vaporidis fuori di testa contro Floriana Secondi: "Pazza, esaltata!"

La verace romana ha accusato l’attore di essere stato privilegiato dalla produzione a causa della sua immunità, mentre lei ha vissuto questi primi giorni alquanto difficili, legata ad Antonio Zequila:

Io non ho perso la prova, perché devo stare legata così? Perché tu eri immune il primo giorno e a me mi hanno devastata appena sono arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, non è giusto che sei immune. Gli immuni possono votare gli altri ma non possono essere votati, questa cosa non mi piace per niente. Io ti vedo un privilegiato a te qua, fidate. Tu sei un privilegiato e noi disagiati.

Nicolas ha quindi replicato a Floriana:

Ma che vuoi da me? Mica l’ho fatta io la regola, ma che vuoi. Vabbè fai il tuo show, primo piano su Floriana.

La Secondi ha quindi subito perso le staffe dando a Vaporidis del bugiardo:

Ma sei tu che sei bugiardo, perché non ammetti la verità? Ma sei tu l’attore, io l’attrice non la potrei mai fare perché non sono falsa. Io non riesco a recità. Tu sei un grande attore io no, io sono un treno.

L'attore romano si è sfogato con Estefania Bernal, definendo Floriana una pazza fuori di testa:

E’ pazza, sta veramente fuori di testa sta donna. E’ vittima di se stessa, ce l’hanno tutti con lei, la protagonista è lei. E’ un’esaltata, sta a duemila, non ci si può parlare.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi