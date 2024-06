Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sull'edizione che ha condotto: "Non si volevano liti e trash, questa è una difficoltà"

Gossip TV

Vladimir Luxuria, al timone della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi che si concluderà mercoledì 5 giugno prossimo, ha fatto un bilancio del esordio come conduttrice.

Vladimir Luxuria, ospite a Sdl.tv, ha parlato del suo debutto come conduttrice all'Isola dei Famosi e della sua vasta esperienza legata al programma. Vladimir ha partecipato al reality show in diverse vesti: prima come concorrente, riuscendo a vincere, poi come inviata e successivamente come opinionista.

Isola 2024, Vladimir Luxuria: "Non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea un po' più sobria, anche questa è stata una difficoltà"

Adesso, si trova al timone della conduzione della diciottesima edizione che si concluderà mercoledì 5 giugno prossimo. Durante l'intervista, Gabriele Parpiglia le ha chiesto quale voto si assegnerebbe per il suo lavoro da conduttrice. Vladimir ha dichiarato di meritare un punteggio superiore alla sufficienza, spiegandone dettagliatamente le ragioni.

"Più che sufficiente perché per la prima volta in vita mia mi sono trovata a presentare una diretta televisiva, una diretta che dura 4 ore, una diretta dove non c'è un vero e proprio copione definito perché, al di là della scalettatura degli argomenti, ci sono tantissimi imprevisti da gestire. Intanto il collegamento è intercontinentale, con le telecamere che si devono spostare, con l'incognita che non sai mai come reagiscono i naufraghi, ci può essere come imprevisto una corrente al mare che ti impedisce di fare certe prove che avevi stabilito, imprevisti metereologici...".

L'attuale edizione del reality show, ha registrato una media del 17% segnando il record negativo del programma. Gli ascolti sono stati i più bassi di sempre e sono in molti a credere che il motivo sia legato alle nuove linee editoriali dell'azienda Mediaset che spinge al "politicamente corretto". Luxuria, parlando degli ascolti, ha dichiarato:

"Io mi sono ritrovata a condurre un'isola nuova con una nuova linea editoriale. Non si volevano troppe liti, troppo trash, una linea un po' più sobria, anche questa è stata una difficoltà".

Alla conduttrice è stato poi chiesto se tornerebbe ancora al timone del programma:

"Se presenterei l'isola un'altra volta? Io credo di aver imparato tanto perché all'inizio ero un po' più rigida perché forse avevo un po' di timori, avevo paura di sbagliare, adesso che stiamo andando verso la fine mi inizio più a rilassare. Se volessero riconfermarmi perché no?".

Vladimir si è anche sbilanciata su chi potrebbe vincere la diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi:

"Il vincitore più iconico ma anche più prevedibile e meno accattivante sarebbe Edoardo Stoppa oppure potrebbe vincere Edoardo Franco che non ha mai vinto una prova che però ha acceso tante dinamiche. Oppure potrebbe essere l'anti eroe Artur che più lo accusiamo, più lo tartassiamo più risulta vincitore. Oppure potrebbe essere una donna come Matilde Brandi o una nip come la contessina. Molti dicono che la vittoria di Stoppa è scritta ma io non ne sarei così sicura".

