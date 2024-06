Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria spiega i motivi del flop

Vladimir Luxuria al timone della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria dell'attore turco Aras Senol, è tornata a commentare gli ascolti deludenti del reality show ipotizzando i possibile motivi. Vladi lo aveva già ammesso nel programma radiofonico Turchesando, ammettendo di essere contenta del lavoro svolto pur consapevole dello scarso risultato in termini di share.

A NuovoTv, Luxuria, come riportato da Biccy, ha fatto presente che sono mancate dinamiche interessanti tra i naufraghi, così come storie d'amore (da sempre molto amate e seguite nei reality show) e che anche i tanti ritiri che si sono susseguiti possono aver penalizzato l'edizione.

Sulla diciottesima edizione de L'Isola, aveva commentato anche Pier Silvio Berlusconi, ritenendo il cast al di sotto delle aspettative:

"Il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa, come invece mi ha soddisfatto il lavoro che è stato fatto al Grande Fratello. Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast”.