Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria lascia il reality show? La confessione della conduttrice

Vladimir Luxuria torna a parlare dell'ultima discussa edizione de L'Isola dei Famosi e si dice incerta riguardo il proprio futuro al timone del reality show: "Non so se sarò confermata, valuterò tutto".

Vladimir Luxuria sarà al timone della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda nel 2025? Dopo una stagione tutt’altro che semplice e serena, la conduttrice ha dichiarato, senza mezzi termini, di non essere certa riguardo il suo ritorno alla guida del popolare reality show di Canale 5.

A rischio la conduzione di Vladimir Luxuria

Sembra essere stata confermata una nuova edizione de L'Isola dei Famosi targata Mediaset, ma non è ancora chiaro il destino di Vladimir Luxuria. Se, da un lato, Pier Silvio Berlusconi non sembra avere dubbi, dall’altro la conduttrice non sembra del tutto convinta circa un suo ritorno al timone del reality show di Canale 5.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, infatti, Vladimir Luxuria ha confessato: "Il mio ruolo per la prossima edizione? Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro". Un pensiero che era stato ribadito anche a Casa Sdl dove aveva parlato anche di alcuni piani ben specifici per rendere L'Isola meno trash possibile:

Per questa Isola non si volevano troppe liti o contenuti eccessivamente provocatori, ma qualcosa di più sereno e calmo [...] Cosa farò adesso? Voglio rilassarmi, poi penserò nuovamente al lavoro e valuterò le eventuali proposte. Mi muovo tra radio, teatro e televisione. Valuterò tutto quello che arriva e vedremo.

Dopo Luxuria, arriva Elenoire Casalegno?

Se Vladimir Luxuria dovesse declinare la proposta di tornare a L'Isola dei Famosi come conduttrice, chi potrebbe prendere il suo posto? Stando a quanto riportato da Davide Maggio, tra le ipotesi sul tavolo spunta prepotentemente la carta Elenoire Casalegno. L'inviata dell'ultima stagione della trasmissione, che il 7 settembre condurrà il 66° Festival di Castrocaro, ha ben figurato in Honduras, ma la conduzione in studio è tutt'altra cosa. Sarà all'altezza?

