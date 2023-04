Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria confessa: "Farò di tutto per non provocarla"

Gossip TV

L'opinionista de L'Isola dei Famosi si sbilancia sulla conduttrice Ilary Blasi.

Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani lunedì 24 aprile 2023 su Canale 5. Nell'attesa, l'opinionista Vladimir Luxuria ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo, in cui ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti di Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria: le parole su Ilary Blasi

È tutto pronto per la seconda puntata de L'Isola dei Famosi. Al timone Ilary Blasi che sarà accompagnata in questa nuova avventura da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo in cui si è lasciata andare a delle confessioni inedite sul comportamento che adotterà nei confronti della conduttrice.

Come riporta Lanostratv, Vladimir ha dichiarato di essere sicura che nel corso di questa edizione de L'Isola dei Famosi non mancheranno le frecciate da parte della Blasi, ma allo stesso tempo ci ha tenuto a chiarire di non volerla provocare: "Qualche battuta le verrà…Farò comunque di tutto per non provocarla, ma non posso giurare…".

Luxuria ha poi fatto il paragone tra L'Isola e il Grande Fratello Vip rivelando che il reality show condotto da Ilary ha il vantaggio enorme di non avere la diretta 24 ore su 24. Questo, quindi, permette alla produzione di tagliare, qualora qualche naufrago dovesse esagerare: "Poi è chiaro che tra stress e fame durante la puntata in diretta potrebbero esserci battibecchi…".

