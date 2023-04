Isola dei Famosi, lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. "Sei una pescivendola!"

Gossip TV

Le idee contrastanti di Nathaly e Alessandro portano i due naufraghi ad alzare i toni della voce e a litigare pesantemente: il primo scontro all'Isola dei Famosi.

Primo scontro di fuoco all'Isola dei Famosi. Le idee contrastanti di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone hanno portato i due naufraghi ad alzare i toni della voce e a litigare pesantemente.

Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone contro Nathaly Caldonazzo: "Ignorante, pescivendola!"

Tutto è iniziato quando i naufraghi si sono accorti della presenza di un serpente in spiaggia, poco distante dalla tenda in cui dormono le donne. Clorinne Clory, spaventata dal rettile, è scappata via terrorizzata e parte dei suoi compagni l'hanno raggiunta per rassicurala. Cecchi Paone è intervenuto immediatamente sulla questione facendo presente che avrebbe dovuto solo spostarsi lontano dalla roccia,.

"Se tu dormi con la testa lì, il serpente ha bisogno del calore della roccia, non verrà mai qui se tu metti la tua stuoia con la testa da quella parte il serpente non verrà mai"

La Caldonazzo ha cercato quindi di spiegare che Corinne avrebbe avuto paura lo stesso e a quel punto Alessandro ha subito perso la pazienza chiamandola ignorante e pescivendola e ribadendo che lui è un esperto di zoologia. La Clery parlando poi con Nathaly, ha poi invitato Cecchi Paone a scusarsi ma lui non ha sentito ragioni.

"Questo odia le donne te lo dico io, questo suo urlare, è solo un gran cafone", ha dichiarato Nathaly, punto di vista condiviso dalle altre naufraghe

