Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria a ruota libera sul cast della nuova edizione: "Non mi farò influenzare da..."

Gossip TV

Le rivelazioni di Luxuria a poche ore dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Al timone Ilary Blasi che sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva da due opinionisti d'eccezione, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

La rivelazione di Vladimir Luxuria sul cast de L'Isola dei Famosi

A poche ore dal debutto de L'Isola dei Famosi, Vladimir ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato della sua nuova esperienza televisiva come opinionista del reality show: "Sarò schietta e sincera. Una che non fa polemica giusto per fare polemica ma che puntualizza le qualità e i pregi dei concorrenti, la loro lealtà e le loro strategie. Una acuta osservatrice, non mi sfugge niente. Non avrò peli sulla lingua e soprattutto sarò una grandissima spalla di Ilary e una grandissima alleata di Nicola Savino che io adoro".

A proposito del cast, Luxuria ha rivelato chi sarà, secondo lei, il personaggio più forte: "Ilona Staller, perchè dona un respiro internazionale al programma. [...] Anche il suo legame con Jeff Koons nonostante le problematicità, anche Jeff Koons è comunque un grande artista internazionale. Sull’isola se succede qualcosa a Cicciolina la notizia finisce sulle pagine di tutto il mondo. Tra i personaggi che suscita curiosità c’è anche Blind, questo rapper che ha una vita complicata ecco la sua può essere una storia di riscatto. Quello che vorrei che emergesse da quest’Isola è non far conoscere i personaggi per come già li conosciamo ma che possa emergere qualcosa del loro lato umano che non si è mai scoperto. [...] Io non sono una che parte con il pregiudizio. Io valuterò quello che loro faranno da quando metteranno i piedi sulla sabbia. Non mi farò influenzare da chi conosco già da tempo e dalle loro carriere".

Leggi anche Blind svela alcuni retroscena inediti sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi

L'opinionista de L'Isola ci ha tenuto a ribadire che alcuni concorrenti sono dei "realiter": "Io li chiamo così. Sono dei professionisti dei reality, faccio questo neologismo. Sono dei recidivi, persone che hanno già fatto i reality. Poi persone come Lory Del Santo, Carmen Di Pietro che adoro, mi fa ridere molto, è una vera. Questa volta sarà con suo figlio. Io ricordo lo scherzo fatto a Le Iene".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.