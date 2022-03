Isola dei Famosi, Blind svela alcuni retroscena inediti sulla sua partecipazione al reality: "Ho già in mente di..."

Gossip TV

Blind nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Domani, lunedì 21 marzo 2022 in prima serata su Canale 5, partirà ufficialmente la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Nel cast del reality show anche il cantante Blind, ed ex concorrente di X Factor 2020.

Blind nel cast de L'Isola dei Famosi: i retroscena sulla sua partecipazione

A pochi giorni dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi, Blind ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui si è raccontato a tutto tondo a partire dalla sua partecipazione a X Factor: "È stato un cambio a trecentosessanta gradi rispetto alla mia vita di prima. [...] È stato tutto talmente veloce che mi sono trovato anche un po’ spiazzato. X Factor ti forma tanto, ma poi il mondo della musica è ancora più ampio. Devi riuscire a fare le scelte giuste. È tutto un tira e molla che, però, mi piace. Mi fa impazzire".

Blind ha poi continuato rivelando come è arrivata la proposta per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi: "È nato per caso. Mi ha chiamato il mio manager e mi ha detto che si era aperta questa possibilità. Io sono una persona estremamente curiosa e ho subito risposto di si. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io sono un grande appassionato di reality: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo. Ho fatto i primi appuntamenti con gli autori, ci siamo confrontati ed eccomi qui".

"Io vado per mettermi in gioco" ha aggiunto il cantante "Avrò l’opportunità di farmi conoscere da un pubblico molto molto più ampio rispetto a quello di X Factor. Un pubblico più adulto, che segue un altro tipo di programmi. Io sono un cantante. Lo sono adesso e lo sarò ugualmente quando uscirò dall’Isola. [...] Spero con questa partecipazione all’Isola di avere un’opportunità in più. Anche perché ho già in mente alcune cose. Non mi sarei mai aspettato di trovare nel cast Marco Melandri. Sarà una spalla".

