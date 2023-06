Isola dei Famosi, violenta tempesta colpisce i naufraghi: "La notte peggiore della mia vita"

Gossip TV

Attimi di panico a L'Isola dei Famosi: ecco cosa è successo nelle ultime ore in Honduras.

Attimi di panico a L'Isola dei Famosi. Durante la notte, i concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi sono stati svegliati da una violenta tempesta che si è abbattuta su Playa Fantasma e che ha portato la naufraga Helena Prestes a riavvicinarsi al gruppo.

Paura a L'Isola dei Famosi: ecco cosa è successo nella notte

Momenti difficili per i naufraghi de L'Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, infatti, Playa Fantasma è stata colpita da una forte bufera che ha rischiato di distruggere tutto, compreso l'accampamento dei concorrenti. L'unica a essere senza protezione era Helena Prestes, che dopo l'eliminazione di Nathaly Caldonazzo, ha dichiarato di voler proseguire il suo percorso da sola.

Nonostante le liti e le tensioni delle ultime settimane, però, Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero hanno deciso di andare a prendere Helena, la quale ha messo da parte l’orgoglio ed ha accettato di unirsi al resto del gruppo.

"Ragazzi questo è un uragano. Ci sta sradicando la capanna. Si è rotto il palo [...] La notte più brutta della mia vita, chiamate l'elicottero adesso...mi ritiro" ha dichiarato Gian Maria Sainato visibilmente preoccupato "Ho preso una bella botta, ho un giramento di testa forte. Non ho nausea, mi gira solo la testa". Nonostante abbia manifestato l’idea di voler scappare via, il giovane naufrago non si è ritirato.

