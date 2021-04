Isola dei Famosi: Valentina Persia accusata di razzismo per la sua imitazione di Fariba

Gossip TV

Maretta sull'Isola dei Famosi, dove la comica Valentina Persia è stata accusata di razzismo per la sua imitazione di Fariba, mamma di Giulia Salemi.

Si riscaldano gli animi a L'Isola dei Famosi, dopo i ritiri e le nomination che rendono la lotta più accanita. Al centro delle polemiche c'è, anche stavolta, Valentina Persia, di nuovo protagonista di uno scontro con Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi ed ex concorrente di Pechino Express. Stavolta a non andar giù ai fan è stata la sua imitazione di Fariba e i suoi riferimenti alla sua cultura e lingua di origine, di cui la donna, che vive in Italia da quando ha 18 anni, ha mantenuto l'accento..

Tra i commenti più gentili sui social riferiti alla Persia ci sono quelli di "arrogante, presuntuosa e cafona", "imbarazzante", e fanno notare che una cosa è imitare e un'altra denigrare, mettendo in evidenza il suo "continuo scimmiottare,deridere,sminuire Fariba ed evidenziare le sue origini diverse".

Insomma, il pubblico de L'Isola ha messo Valentina Persia in cima alla lista dei cattivi e non ha nessuna intenzione di togliercela.