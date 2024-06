Isola dei Famosi: "Tensioni che potrebbero portare allo stop del reality nella prossima stagione", le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Futuro incerto per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi: il popolare reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria verso lo stop forzato per i bassi ascolti.

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa qualche giorno fa con la vittoria di Aras Senol. Un'edizione segnata da tanti abbandoni, ritiri e polemiche. Motivo per cui, stando alle ultime indiscrezioni, il reality show di Canale 5 potrebbe prendersi una pausa di almeno un anno o addirittura lasciare Mediaset.

Stop forzato de L'Isola dei Famosi? Le indiscrezioni sulla nuova stagione

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi è stata la peggiore di sempre in termini di ascolti. Non è bastato l’impegno della neo conduttrice, gli interventi dei due opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese e del cast storico che è arrivato alla finale: sono state troppe le cose che non hanno funzionato! Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il futuro del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria sarebbe molto incerto:

Ascolti e stampa hanno bocciato il reality. Numeri che hanno acceso lo scontro dietro le quinte tra i vertici Mediaset. A Mediaset hanno trovato riduttivo e sbagliato dare tutte le colpe a Vladimir. Tutti gli altri aspetti del programma sono stati gestiti, forse non nel migliore dei modi, da Banijay. Ci sono tensioni che potrebbero portare allo stop del reality nella prossima stagione. C’è un futuro incerto per il programma. Magari per tutte queste ragioni L’Isola dei Famosi si prepara a sbarcare su altre reti?

L'ipotesi di Dandolo è stata condivisa anche da Gabriele Parpiglia. Il noto giornalista in onda su RTL nel programma Password, infatti, ha confessato che L’Isola dei Famosi potrebbe tornare in onda sulla Rai, con la conduzione di Simona Ventura. "Penso che questa sia l’ultima L’Isola dei Famosi di Mediaset. Dal prossimo anno secondo me tornerà in Rai. E a chi la faranno fare? Tornerà Simona Ventura com’è giusto che sia" ha dichiarato Parpiglia.

Pier Silvio Berlusconi commenta i bassi ascolti de L'Isola 2024

Per quanto riguarda il futuro de L'Isola non si è espresso nemmerno Pier Silvio Berlusconi, che in una conferenza stampa ha ammesso di non essere soddisfatto del lavoro svolto ma di non voler puntare il dito contro Vladimir Luxuria, che invece risceglierebbe subito. Secondo Berlusconi non aver mostrato alcune cose ha fatto calare l’interesse dei telespettatori, così come selezionare determinati personaggi ha provocato momenti al limite dell’accettabile. "Mi sarei aspettato storie un po’ più profonde da raccontare. Non penso sia un format arrivato alla frutta, perché in Spagna facciamo grandi risultati. È stato sbagliato il cast" ha spiegato Pier Silvio.

