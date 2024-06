Isola dei Famosi, Aras Senol è il vincitore del reality: la dolce dedica sui social di Matilde Brandi

Gossip TV

L'amatissimo attore di Terra Amara, Aras Senol, vince la 18esima edizione de L'Isola dei Famosi: sui social arriva la dolce dedica dell'ex naufraga Matilde Brandi, eliminata a un passo dalla finale.

Aras Senol ha sbaragliato la concorrenza e vinto la 18esima edizione de L'Isola dei Famosi. La sua è una vittoria inaspettata, in una finalissima che ha sorpreso e sovvertito tutti i pronostici. A commentare sui social il trionfo dell'amatissimo attore della soap Terra Amara è arrivata la sua ex compagna di avventura Matilde Brandi.

La dedica di Matilde Brandi ad Aras Senol

L'ultima puntata della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5, ha visto trionfare Aras Senol. Il giovane attore turco ha battuto nella finalissima il ballerino professionista Samuel Peron aggiudicandosi il montepremi finale del reality show del valore di 100mila euro in gettoni d'oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza.

Il vincitore de L'Isola 2024 ha deciso di devolvere la metà del montepremi finale alla Fondazione Giulia Cecchettin, contro la violenza sulle donne. Un bellissimo ed emozionante gesto, che è stato apprezzato da tutti. Aras ha vinto non solo per la sua popolarità arrivata con il ruolo di Çetin Ciğerci in "Terra amara", ma per la sensibilità, la dolcezza e l'impegno che ha dato ogni giorno in Honduras, impegnandosi al massimo delle sue capacità per integrarsi col gruppo.

A commentare la vittoria di Aras ci ha pensato l'ex naufraga Matilde Brandi. La showgirl è intervenuta sui social dopo la finale de L'Isola dei Famosi facendo un breve bilancio della sua esperienza e riservando parole di stima e affetto nei confronti sia della conduttrice Vladimir Luxuria che dell'amato attore turco:

Ha vinto Aras, il principe azzurro che ogni mamma vorrebbe per la propria figlia. Un ragazzo dolce, sensibile, educato, altruista e pulito. Tvb. Un'isola stupenda e un ringraziamento a Vladimir Luxuria per l'eleganza della sua conduzione! Esperienza unica e indimenticabile.

