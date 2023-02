Isola dei Famosi, svelati i nomi di altri tre vip. Di chi si tratta?

Gossip TV

Tutto è pronto per una nuova edizione de l'Isola dei Famosi e sono arrivati anche i nomi di altri tre vip che prenderanno parte al programma condotto da Ilary Blasi. Vediamo insieme di chi si tratta.

Manca sempre meno alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi e arrivano anche i nomi dei nuovi concorrenti. Dopo l'avvocato Luca di Carlo, legale anche di Ilona Staller, Dagospia ha svelato altri tre vip che prenderanno parte al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi - chi sono i nuovi concorrenti?

La squadra di Ilary Blasi vedrà al suo fianco Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, mentre Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino. Ancora incerto il ruolo di Paolo Ciavarro, che potrebbe essere sostituito per questa nuova edizione. A fare notizia sono anche i nomi dei possibili naufraghi: dopo la conferma di Luca di Carlo come primo concorrente, Dagospia ha rivelato altri tre vip che si cimenteranno nella sfida di sopravvivenza che pone il reality.

Le news parlano di alcuni ex gieffini: Nathaly Caldonazzo, ex concorrente del GFVip 6, l'attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, squalificato dal Grande Fratello a causa di una bestemmia. A loro si aggiungerà anche la prima coppia ufficiale del reality: quella formata da Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, di 38 anni più giovane di lui. Cecchi Paone aveva già partecipato al programma nel 2007 e questa volta vuole riprovarci, magari, chissà, per puntare alla vittoria.

La lista di nomi si allunga, dunque, ma mancano ancora tantissimi vip all'appello e dovremo aspettare la conferma ufficiale per conoscere tutti i vip che parteciperanno all'Isola dei Famosi.