L’Isola dei Famosi 2023: annunciati i due opinionisti

Il reality show condotto dalla Blasi tornerà in onda su Canale 5 dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip

Si scaldano i motori per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi che tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad aprile. Alla guida dell'adventure game di Canale 5m è stata confermata per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi e Tv Blog ha svelto ieri il nome dei due opinionisti che affiancheranno la conduttrice.

Isola 2023: i nomi dei gli opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi

Stando a quanto riporta il sito, Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per approdare a Tv8 mentre tornerà nuovamente Vladimir Luxuria. Per ora è ancora top secret il nome dell'inviato

“TvBlog ha captato una notizia che riguarda proprio il campo opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023 che avrà un nuovo innesto. Visto che Nicola Savino, lo scorso anno nel programma di Canale 5 in questo ruolo, è passato armi e bagagli a Tv8; il nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a Parte e nel meno fortunato Big Show. Enrico Papi dunque prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista della prossima edizione dell’ Isola dei famosi, al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria. Sul cast del programma ancora non si può dire nulla di definitivo e tutto è ancora in fieri”.

Per quanto riguarda il cast dell'Isola dei Famosi 2023 pare che tornerà la formula delle coppie. Tra i papabili concorrenti ci sarebbero quindi: Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi e Samantha De Grenet in coppia col figlio Brando. Anche la modella brasiliana Dayane Mello potrebbe essere tra i nuovi naufraghi dell'Isola.

