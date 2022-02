Isola dei Famosi, svelati gli ultimi due Naufraghi: c’è anche un volto di Uomini e Donne!

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sul cast de L’Isola dei Famosi, dove potrebbe approdare anche un ex volto di Uomini e Donne.

L’Isola dei Famosi sta per tornare. Ilary Blasi conduce il reality show ambientato in Honduras che mette alla prova Vip sulle spiagge deserte e paradisiache che in breve tanto diventeranno il loro più grande tormento. Mentre è certa la presenza di Alvin, l’inviato più amato di Canale5, arrivano nuove Anticipazioni sul cast e sul contratto firmato dagli ultimi due naufraghi di questa edizione, tra cui si sarà un ex volto di Uomini e Donne.

Isola dei Famosi: ex corteggiatore di Uomini e Donne nel cast!

Ilary Blasi è pronta a tornare al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, tenendo ben nascosta l’identità degli opinionisti scelti per affiancarla nello studio durante le dirette su Canale5, e svelando che Alvin ha scelto di riprendere il posto di inviato speciale dall’Honduras, dopo la rinuncia dell’ultimo anno che l’ha visto sostituito da Massimiliano Rosolino. Mentre si vocifera che un naufrago sia stato escluso a causa dell’amicizia con la presunta nuova fiamma di Totti, le indiscrezioni hanno svelato il cast della nuova stagione del reality show, che sarà diviso in coppie e concorrenti singoli.

Confermatissima la presenza di Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cuocolo, e quella di Guendalina Tavassi con il fratello. In Honduras potrebbero approdare anche Nicolas Vaporidis, Matilde Brandi, Ilona Staller, Floriana Secondi, Carmen di Pietro con il figlio, Jeriamas Rodriguez con il padre Gustavo, Nicole Daza e Ilaria Galassi.

Nelle ultime ore, inoltre, è giunta una nuova anticipazione che riguarda la presenza di Gianluca Tornese, ex volto di Uomini e Donne e de La Pupa e il Secchione e Viceversa, come rivelato da Biccy. Nel cast, secondo Tvblog, anche Roberta Morise volto Rai ed ex valletta de L’Eredità. Cosa pensate dei naufraghi scelti dalla Blasi?

