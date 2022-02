Isola dei Famosi, naufrago escluso per l’amicizia con la presunta nuova fiamma di Totti?

Gossip TV

Alex Nuccetelli spiega perché non sarà presente nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Continuano i rumors sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, che torna su Canale5 a marzo 2022. Alex Nuccetelli è stato escluso per via della sua amicizia con Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti? L’ex marito di Antonella Mosetti svela la verità sulla delicata situazione.

Isola dei Famosi, Alex Nuccetelli escluso da Ilary Blasi?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta per approdare su Canale5 in prima serata e i fan sono curiosi di scoprire quali Vip si metteranno alla prova, vivendo come veri naufraghi in Honduras. Mentre giungono anticipazioni sulla partecipazione di un’iconica band italiana, si mormora che Alex Nuccetelli sia stato escluso dal cast all’ultimo momento quando ormai il contratto era pronto per essere firmato. “Vengo usato come specchietto per allodole e la cosa mi lusinga abbastanza non sentendomi così importante a livello televisivo. Da due anni a questa parte, sistematicamente, il mio nome compare nella lista dei papabili concorrenti di ogni reality. Quest’anno col mio preparatore abbiamo fatto una valutazione e abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del genere”, ha raccontato Alex a Biccy.

Si mormora che una delle cause dell’improvvisa esclusione dell’ex marito di Antonella Mosetti sia la sua amicizia con Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti, ma Nuccetelli nega con forza, rivelando: “La mia amicizia con Noemi non c’entra niente, Ilary mi conosce da tantissimi anni e non ha mai ostacolato la mia eventuale partecipazione, anzi .Lei mi ha sempre detto ‘Voglio assolutamente te perché mi costi poco e mi vali tanto‘, perché mi conosce caratterialmente e sa quanto potrei dare all’interno di un reality di questo tipo. Per me è un motivo di orgoglio”. Cosa ne pensate?

