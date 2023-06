Isola dei Famosi, "Stai inventando tutto!" Carlo Motta risponde alle accuse di Gian Maria Sainato

Gossip TV

Dopo la proposta di Carlo Motta a Helena Prestes a L'Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato è intervenuto a criticare la situazione, provocando la risposta del fidanzato della naufraga. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri, 5 maggio, de L'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto dal compagno Carlo Motta una proposta di fidanzamento con tanto di anello. Ma a criticare il gesto è arrivato uno dei naufraghi del reality, Gian Maria Sainato, le cui parole hanno provocato la risposta di Motta.

Isola dei Famosi, Carlo Motta ribatte alle accuse di Gian Maria Sainato

Dopo la proposta alla modella brasiliana, è arrivato l'intervento di uno dei suoi colleghi naufraghi, Gian Maria Sainato, secondo cui la proposta di Motta non aveva alcun senso, dato che secondo lui Helena Prestes è innamorata di un altro uomo, non di Motta. Le sue parole hanno provocato la risposta piccata del diretto interessato, che ha pubblicato diverse stories su Instagram per rispondere alle accuse del naufrago.

Motta ha pubblicato le stories per chiarire ai suoi followers la sua posizione in merito alle parole di Sainato, pubblicando alcune foto con Helena e la sua famiglia e dichiarando quanto segue:

"Volevo complimentarmi con Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato per essersi inventati una storia così bella di comune accordo. Vi siete messi d'accorso, ma io non ho nulla da nascondere. Le storie che ho postato parlano da sole"

