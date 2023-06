Isola dei Famosi, Helena riceve l'anello dal fidanzato, Gian Maria Sainato: "Sioccato, lei è ancora innamorata del suo ex!!"

Gossip TV

La modella brasiliana ha incontrato il fidanzato Carlo Motta che le ha fatto la proposta di fidanzamento direttamente nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Sainato, in diretta, ha però rivelato di sapere che Helena è ancora legata al suo ex fidanzato.

Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, lunedì 5 giugno 2023, Helena Prestes ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo fidanzato, Carlo Motta

Isola dei Famosi, Helena riceve l'anello dal fidanzato Carlo ma Gian Maria Sainato sbotta in diretta: "Sioccato, lei è ancora innamorata del suo ex!!"

Al termine di una prova ricompensa, la bella brasiliana, aprendo un boa, ha trovato l'anello di fidanzamentoo e sulla spiaggia ha potuto riabbracciare il fidanzato sbarcato in Honduras per farle la proposta di persona.

“Vuoi essere la mia fidanzata?” le ha domandato emozionato. Helena raggiante gli ha risposto di sì e lui le ha infilato l'anello.

La modella brasiliana, nel corso della sua avventura sull'Isola, ha confessato di aver capito quanto sia innamorata del bel modello originario di Monza:

"Carlo è una persona speciale. Nella mia vita lui c’è sempre. Vorrei parlare con lui. Sento nel cuore delle piccole cose che oggi mi mancano e a cui voglio dare più valore di prima. È la prima volta che piango, mi manca lui, sono innamorata e non lo sapevo!"

La romantica atmosfera è stata però spenta da Gian Maria Sainato il quale, in diretta ha detto di essere sicuro che Helena sia ancora innamorata del suo ex fidanzato:

Posso dirvi una cosa? Ho un gossip interessante che mi ha detto prima Helena. Io infatti sono scioccato, anche perché prima ho visto una scena di fidanzamento di anelli prima anche se sembra sia stato preso nelle patatine. Lo volete sapere questo gossip interessantissimo? Helena quando eravamo sull’isola di Sant’Elena mi ha detto che conosce questo Carlo da soli tre mesi. E poi ha detto che lei è innamorata di un altro uomo.

E ancora:

"Quindi prima le ho detto ‘ma scusami un attimo, ma come ti ha fatto la proposta di matrimonio se lo conosci da tre mesi? Ma ti pare normale? Lei mi ha detto che comunque è innamorata di un suo ex fidanzato con cui è stata insieme otto anni. Questa cosa l’ha detta anche ai ragazzi. Io non ci credo a questa storia, io non la credo. Chiedete agli altri ragazzi, lei ha detto a tutti la stessa cosa, ha detto

In studio Corinne Clery, che ha deciso di ritirarsi e non avventurarrsi nell'ISola di Sant'Elena tra gli eliminati, ha voluto subito precisare che Sainato non ha detto la verità:

"Ragazzi non è vero nulla, non c’è niente di vero in quello che ha detto. Lei era molto innamorata del suo ex, poi ha avuto un bambino questo ragazzo e lei c’è stata male. Adesso è innamorata di questo nuovo ragazzo. Lui sta dicendo delle sciocchezze non sa più cosa inventarsi."

Gian Maria è una vecchietta di quartiere! ✈️ #Isola pic.twitter.com/z54HIO9Elz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi