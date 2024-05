Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli vola in Honduras: "Naufraghi, sto arrivando"

Gossip TV

A sorpresa, Sonia Bruganelli, opinionista dell'Isola dei Famosi, è volata in Honduras per incontrare i naufraghi. Vediamo insieme cosa è successo!

Con un inaspettato colpo di scena, Sonia Bruganelli, opinionista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, si è diretta in Honduras, per raggiungere i naufraghi del reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria. La notizia era stata rumoreggiata nelle scorse ore, ma solo da poco l'ex volto del GF ha postato una foto che la ritrae su un jet privato diretta all'isola dove si torvano i concorrenti.

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli nuova naufraga? L'opinionista vola in Honduras

Date le recenti notizie sul cambio di programmazione a cui sarà soggetto il programma, nonché la conferma che la finale dell'Isola dei Famosi sarà anticipata di diverse settimane, portando il realtiy a concludersi il 4 giugno, molti hanno supposto che questo gesto sia un vero e proprio correre ai ripari.

Questa edizione del programma, infatti, sta registrando ascolti piuttosto altalenanti e non del tutto soddisfacenti, perciò, è probabile che l'arrivo di Sonia Bruganelli sull'isola possa essere un tentativo di risollevare lo share e creare dinamiche nel gruppo.

A confermare il rumor che stava per raggiungere i naufraghi è stata la stessa Bruganelli, con uno scatto sui social in cui appare seduta in un jet privato, sorseggiando champagne e leggendo riviste. Al momento, non è chiaro se Sonia Bruganelli resterà per breve tempo, giusto fino alla messa in onda della puntata di lunedì 6 maggio, o per più giorni.

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli potrebbe risollevare le sorti del reality?

Non sembra godere di molta fortuna questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi: nel giro di poche settimane il numero dei naufraghi che si è ritirato è stato da record e i restanti sembrano poco interessati a creare dinamiche, ma sembrano quasi anche loro propensi a seguire il flusso della corrente, senza cercare di sollevare particolari liti - anche se non mancano le tensioni.

Perciò, l'arrivo di Sonia Bruganelli in Honduras potrebbe essere proprio ciò che serve per dare al cast un po' soporifero una bella svegliata e provare a risollevare le sorti del programma. Dopotutto, Bruganelli è nota per non aver peli sulla lingua e sicuramente saprà dare quel tocco piccante che occore al cast. Dopotutto, la stessa Luxuria aveva affermato che l'aveva scelta per questo suo carattere così peperino:

"Sonia è come un cibo piccante, che se non dosato bene può provocare forti bruciori..."

