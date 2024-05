Isola dei Famosi, cambio di programmazione per il reality: ecco quando andrà in onda!

Gossip TV

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi sarà soggetta a un netto cambio di programmazione. Vediamo insieme quando andrà in onda il programma condotto da Vladimir Luxuria!

A meno di un mese dall'inizio di questa edizione dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria è già soggetto al primo importante cambio di programmazione. Vediamo insieme quando tornerà in onda la trasmissione che segue le avventure dei naufraghi in Honduras.

Isola dei Famosi, cambio di programmazione per il reality: ecco quando tornerà in onda

Se le prime settimane della nuova edizione dell'Isola dei Famosi prevedevano un doppio appuntamento, ora, si prevede di ridurre il reality a un solo appuntamento. Salta, perciò, la puntata di questa sera, giovedì 2 maggio, e la trasmissione tornerà direttamente lunedì 6 maggio, come già aveva anticipato la conduttrice.

L'assenza di questa sera è dovuta al match di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen, in onda su Rai1 questa sera e giovedì prossimo 9 maggio. A questa prima variazione si aggiunge, inoltre, un altro importante cambiamento: L'Isola dei Famosi non andrà più in onda con un doppio appuntamento, ma soltanto un giorno alla settimana e questo giorno non sarà più il lunedì, ma il martedì. Anche qui il motivo è presto detto: a partire dal 12 maggio comincerà la nuova edizione di Io Canto.

Isola dei Famosi, i cambi di programmazione preludono a una chiusura anticipata?

Questa edizione si è già fatta notare per il maggior numero di ritiri di naufraghi nel corso delle prime 3 settimane. L'ultimo ad aver abbandonato il reality è stato, oggi, Daniele Radini Tedeschi, mentre anche Joe Bastianich ha momentaneamente lasciato la Playa per alcuni accertamenti medici.

Così ridotto il cast di naufraghi e visti gli ascolti altalenanti, non è chiaro se il reality chiuderà in anticipo e se le puntate previste saranno ancora una quindicina - il numero che permetterebbe all'Isola dei Famosi di concludersi a metà giugno, in tempo per garantire la sostituzione con Temptation Island.

Se si esclude un ritorno al doppio appuntamento settimanale, allora, è probabile che questa edizione possa concludersi prima del previsto: infatti, nonostante la squadra formata da Luxuria, dai suoi opinionisti - Sonia Bruganelli e Dario Maltese - sia affiatata, i vari ritiri e l'ombra del caso di Francesco Benigno hanno intaccato gli ascolti che non sembrano superare una certa soglia: siamo partiti con la prima puntata al 20% per poi scendere a uno stentato 16.9%. Che tutti questi cambi nella programmazione siano anche un preludio a una chiusura anticipata?

