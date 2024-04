Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli replica a Edoardo Tavassi: "Chi è Tavassi?

Gossip TV

Sonia Bruganelli, attuale opinionista della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha replicato alla frecciatina dell'ex naufrago e ed ex gieffino, Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina Tavassi con cui ha partecipato nella sedicesima edizione dell'Isola ha commentato la Bruganelli nel suo ruolo che aveva già ricoperto al Grande Fratello Vip nella settimana edizione, quella in cui aveva partecipato il romano.

Tavassi è ospite nell’ultima puntata di ‘TNT Attenti A Quei Due’, ha colto l'occasione per commentare la nuova edizione del reality show cogliendo l'occasione di rivelare chi sia il suo concorrente preferito:

"Con Vlady sono andati sul sicuro, è una certezza. Però la cosa che mi dispiace è che io sono tanto affezionato a Ilary Blasi. Sai quando ti affezioni? La conduzione di Ilary era del popolo, una di noi, una che si stanca e si butta per terra. Poi Vladimir è forte e lo era anche come opinionista. Quello ce mi dispiace è la mancanza di Alvin. Lui è il 40% del programma, è bravissimo e molto ironico. Il mio naufrago preferito di questa edizione? Forse Edoardo di Masterchef. Lui mi sembra molto simpatico. Piace anche a Sonia? vabbè anche io le piacevo all’inizio. Dalle tempo Edoà, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo."

Il concorrente più subdolo e manipolatore di tutti i reality show, così infatti lo aveva definito Sonia Bruganelli all'epoca. Quest'ultima, in una diretta social in cui le è stato chiesto di commentare le parole dell'ex gieffino, ha replicato:

"Chi è Tavassi? Ah Tavassi che polemica ha fatto Tavassi? Non essendo obbligata a seguirlo come quando seguivo il Grande Fratello diciamo che le gesta di Edo Tavassi non mi giungono".

La Bruganelli si è resa protagonista anche in puntata di botta e risposta con il collega Dario Maltese e ha anche punzecchiato più di un naufrago. Sembra che l'ex moglie di Paolo Bonolis, non resista a non volersi prendere la scena anche se ama dire di non preferire stare dietro le quinte.

